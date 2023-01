Doek valt voor Women’s WorldTour-wedstrijden Vårgårda

Twee klassieke afspraken op de vrouwenkalender zijn niet meer. De organisator van de wegwedstrijd en de ploegentijdrit in Vårgårda heeft de stekker uit het evenement getrokken. Met name de stijgende kosten en een grotere druk op de organisatie worden genoemd als belangrijkste redenen voor het annuleren van de twee Zweedse koersen.

Sinds 2006 maakte de wegwedstrijd steevast onderdeel uit van de reeks topkoersen op de vrouwenkalender. In 2008 kwam daar de ploegentijdrit bij, een eerbetoon aan de legendarische broertjes Pettersson, die liefst drie keer op rij het WK over 100 kilometer wisten te winnen. In 2016 werden beide races overgeheveld naar de Women’s WorldTour. In 2020 en 2021 gingen de koersen niet door vanwege de coronacrisis, maar vorig jaar stonden ze als vanouds op het programma.

De wedstrijden staan nu nog altijd voor 19 en 20 augustus 2023 in de agenda, maar door beide data kan nu een ferme streep. “Het organiseren van de wedstrijden kost naar schatting iets meer dan vier miljoen kronen”, zo schrijft de organisatie in een statement. Dit is omgerekend om en nabij de drieënhalve ton. “Ondanks de steun van langdurige partners, kan de club het evenement niet verantwoorde manier financieren zonder de toekomst van de vereniging in gevaar te brengen.”

Verhoogde eisen

Ook verhoogde eisen van de UCI, op zowel financieel als organisatorisch gebied, nopen de Vårgårda cykelklubb tot het nemen van deze beslissing. Voorzitter Helen Henriksson laat weten het jammer te vinden dat de koersen ter ziele zijn. “We zijn sinds 2006 betrokken geweest bij de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. We hebben gevochten voor betere omstandigheden en tv-uitzendingen. Het vrouwenwielrennen is echt op de goede weg, maar we zien als non-profitorganisatie geen mogelijkheid aan de toegenomen eisen te kunnen voldoen en wedstrijden op het hoogste niveau te blijven organiseren.”

Audrey Cordon-Ragot gaat zodoende de boeken in als de laatste winnares van de wegwedstrijd. De Française werd tot winnares uitgeroepen na de diskwalificatie van Marianne Vos. De ploegentijdrit was een dag eerder een prooi voor Trek-Segafredo.

Met drie zeges is Marianne Vos recordhoudster - foto: Cor Vos Er lagen lange gravelstroken in het parcours van de Zweedse klassieker - foto: Cor Vos Ook de ploegentijdrit was geliefd - foto: Cor Vos

Met drie overwinningen gaat Vos wel de boeken in als de renster met de meeste overwinningen in de klassieker. Ze won de wedstrijd in 2009, 2013 en 2018. Verreweg de meeste zeges werden door Nederlandse rensters behaald, al staat er met Jolien D’hoore (2015) ook een Belgische op de erelijst. In 2007 was Chantal Beltman de eerste Nederlandse die won, daarna volgden naast Vos nog Kirsten Wild (2010), Annemiek van Vleuten (2011), Iris Slappendel (2012) en Chantal van den Broek-Blaak (2014).