DNA Nys krijgt dan toch aflevering op TV

Goed nieuws voor DNA Nys, de documentairereeks die een blik achter de schermen geeft bij de familie Nys. Er is beslist dat na de zes online afleveringen toch een extra aflevering op het scherm te zien zal zijn, namelijk op woensdag 3 februari op Eén.

Op 12 november werd het vierde seizoen van DNA Nys afgetrapt. Voor het eerst niet meer op tv, wel online via Sporza.be. Zes afleveringen van telkens twaalf minuten. Productiehuis Watertower heeft nu toch een deal met de VRT dat er enkele dagen na het WK in Oostende alsnog een aflevering op het scherm komt. “Het betreft een compilatie-aflevering, weliswaar aangevuld met nieuwe nog onvertoonde beelden”, aldus producer Gilles Simonet.

Online zijn de eerste drie afleveringen achter de rug. De drie volgende worden respectievelijk op 24 december en 7 en 21 januari op Sporza.be. Bij Watertower zijn ze in elk geval tevreden met de voorlopige kijkcijfers. “Die vallen inderdaad bijzonder goed mee. Toch zijn we blij dat we in februari kunnen afsluiten met een aflevering op tv.”