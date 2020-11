Vierde seizoen DNA Nys start vandaag, weliswaar online

Vandaag wordt het vierde seizoen van DNA Nys afgetrapt. Voor het eerst sinds het bestaan niet meer op tv, wel online via Sporza.be. Er worden zes afleveringen van elk twaalf minuten ingeblikt.

“Het klopt dat DNA Nys deze winter niet op tv te zien is”, vertelt Gilles Simonet, producer van de serie voor productiehuis Watertower. “Alleen online via Sporza.be. Thibau Nys is een jonge gast. De jeugd kijkt minder tv, maar zoekt de digitale weg, dus wil de VRT daar op inzetten. Daarnaast is Thibau eind vorige winter wereldkampioen geworden en daarmee is het verhaal eigenlijk rond. Of toch de oorspronkelijke insteek ervan.”

Deze namiddag rond de klok van 14 uur komt de eerste van zes afleveringen online: een terugblik naar eind vorig seizoen en deze zomer. “Pas vanaf de derde aflevering pikken we volop in met het huidige seizoen. Het wordt, met dank aan Covid-19, een moeilijke winter voor de jeugd en daar hoort Thibau ook bij. Het wordt zeker boeiend om volgen hoe hij daar mee omgaat.”