Diverse toppers blikken vooruit op Amstel Gold Race

De 56ste editie van de Amstel Gold Race staat vandaag op het programma. Voor de start van de Limburgse klassieker werden diverse kanshebbers aan de tand gevoeld door L1.

Niki Terpstra (TotalEnergies)

Niki Terpstra hoopt over een week te schitteren in Parijs-Roubaix, maar de ervaren Nederlandse klassiekerspecialist maakt vandaag ook zijn opwachting in de Amstel Gold Race. “De Amstel is een mooie koers. Ik ben hier vooral met het oog op Parijs-Roubaix, mijn hoofddoel van het jaar. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik hier zou rijden, maar we hebben binnen de ploeg een paar uitvallers.”

“Ik kreeg de vraag of ik kon invallen en ik dacht: waarom niet? Ik zie het ook als een mooie voorbereiding op Roubaix. Ik start niet echt met verwachtingen, het is afwachten hoe het zal verlopen. Ik ga mijn best doen. Hopelijk kan ik aan de verwachtingen voldoen.”

Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

Greg Van Avermaet was in het verleden al eens vijfde in de Amstel Gold Race, maar kwam verder nooit echt in de buurt van een topklassering. De ervaren klassiekerrenner van AG2R Citroën trekt echter wel graag naar Zuid-Limburg. “Dit is alweer mijn elfde Amstel Gold Race… Het gaat snel. Ik kom hier graag. Deze koers kent inmiddels geen geheimen meer. Het is een beetje zoals in Vlaanderen. Je gaat overal naar links en rechts, maar het zijn altijd dezelfde klimmetjes. Dat is ook wel mooi.”

Van Avermaet hoopt in de finale een rol van betekenis te spelen. “Ik kom hier graag, maar ik heb hier niet superveel mooie resultaten behaald. Ik ben wel altijd gemotiveerd voor deze wedstrijd. Het is bovendien een koers die me wel ligt. Ik hoop goed genoeg te zijn, al ben ik ook niet 100%. Ik ga het wel proberen en anders wil ik de ploeg zo goed mogelijk ondersteunen.”

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Tim Wellens is een van de speerpunten van Lotto Soudal. Maar wat verwacht de Belg eigenlijk van de Amstel Gold Race? “Er is een leuke verandering in het parcours met de Gulperberg. Het is nu veel technischer en smaller en dus veel moeilijker om na de Loorberg op te schuiven. Dat is een groot verschil. Ik hoop er bij te zijn vanaf de Loorberg. Als er dan aanvallen komen, ben ik zeker van plan om mee te gaan.”

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

Alle ogen zijn gericht op Mathieu van der Poel, maar wellicht dat Valentin Madouas het Nederlandse feestje kan verstieren. De nummer drie van de Ronde van Vlaanderen staat met vertrouwen aan de start. “Ik hoop erbij te zijn in de finale. Mathieu is de grote favoriet voor de zege, maar we hebben ook een sterke ploeg. Het zelfvertrouwen is er en ik voel me fysiek gezien ook goed. Het is zaak om tijdens de race te herstellen van de vele klimmetjes.”

Matej Mohorič (Bahrain Victorious)

Matej Mohorič was dit seizoen al de beste in Milaan-San Remo, maar zijn honger is zeker nog niet gestild. “Ik hoop dat ik vandaag sterk genoeg ben om mee te doen voor de overwinning. Geen speciale trucs vandaag, het gaat om de benen. Mathieu (Van der Poel, red.) is de grote favoriet. De koers zal al vroeg openbreken. Renners willen anticiperen, niemand wil aan het einde van de rit tegen Mathieu sprinten. We hebben zelf een sterke ploeg met meerdere pionnen.”

Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl)

Kasper Asgreen hoopt vandaag sportieve revanche te nemen, na zijn mindere optreden in de Ronde van Vlaanderen. De Deen staat voor het eerst aan de start van de Limburgse klassieker. “Ik verwacht een zware koers. Er zijn maar weinig vlakke kilometers. Het zal een zware en stressvolle dag worden. De Ronde van Vlaanderen was een teleurstelling, maar ik geloof wel dat de vorm goed is. Ik ga het vandaag weer proberen.”

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Tom Dumoulin kon als lokale favoriet op het startpodium rekenen op een luid applaus. “Ik heb er echt zin in. Dit is de mooiste wedstrijd van het jaar. Ik ben weer op de weg terug en voelde me vorige week (Volta Limburg Classic, red.) best goed. Ik hoop dat er nog iets is bijgekomen en dat ik een goede finale kan rijden.”