Dit zijn de parcoursen voor het EK wielrennen 2023 in Drenthe

Van 20 tot en met 24 september staan de Europese kampioenschappen wielrennen in Drenthe op de kalender. De organisatie heeft de verschillende parcoursen inmiddels bekendgemaakt. De routes gaan vrijwel uitsluitend over N-wegen; Drentse flinten zullen we op het EK niet zien. Alle finishes liggen op het zogenoemde Mount VAMpad, zoals het afgelopen NK 2022. En dus niet op de keien van het Atteropad. WielerFlits bundelt de parcoursen in dit bericht.

Woensdag 20 september 2023

Op woensdag twintig september staan de individuele tijdritten op het programma. De junioren en beloften werken hetzelfde traject af als de elite mannen en vrouwen, behoudens de westelijke lus bij Noord-Sleen. De jeugdcategorieën slaan dus meteen rechtsaf, terug richting Emmen.

De profs doen dus een extra heen-en-weer’tje op de zogenaamde Friesland-route, goed voor bijna negen extra kilometers. De start is in dierenpark Wildlands, de finish ligt op de Hondsrugweg. Dat is de autoweg die voor het dierenpark ligt, naast het nieuwe centrum. Hier zal ook een fanzone en mixed zone zijn. Door de lange, rechte stukken is het EK tijdrijden iets voor powerhouses.

EK tijdrijden U19 vrouwen, Emmen: 20,9 kilometer

EK tijdrijden U19 mannen, Emmen: 20,9 kilometer

EK tijdrijden U23 vrouwen, Emmen: 20,9 kilometer

EK tijdrijden U23 mannen, Emmen: 20,9 kilometer

EK tijdrijden elite vrouwen, Emmen: 29,5 kilometer

Titelverdedigers EK tijdrijden

U19 meisjes: Justina Czapla

U19 jongens: Mathieu Kockelmann

U23 vrouwen: Shirin van Anrooij

U23 mannen: Alec Segaert

Vrouwen: Marlen Reusser

Mannen: Stefan Bissegger

Donderdag 21 september 2023

De tweede dag van het EK wielrennen staat in het teken van de Mixed Team Relay. Landenteams zullen met drie mannen en vrouwen (elites en beloften) het ‘kleine’ tijdritparcours van een dag eerder afwerken. Dat betekent dus dat ze bij Noord-Sleen meteen afslaan naar Emmen.

Omwille van logistieke redenen is de start niet zoals voorzien in Wildlands, maar op de Hondsrugweg. Vanwege de wisselzone moet deze op dezelfde plek zijn als de finish. Het EK Mixed Team Relay ontbrak in München op het programma.

Op nadrukkelijke wens van UEC-voorzitter Enrico Della Casa is er dit EK voor het eerst ook een Mixed Team Relay voor junioren. Een tweede unicum: landen die daarvoor een te kleine selectie hebben, mogen samen een team vormen met landen die met hetzelfde probleem kampen.

Ook zij werken twee keer de ronde van 19,2 kilometer. Vorig jaar was er overigens al een EK Mixed Relay U19 (net als voor de U23 trouwens) in Portugal, maar dat viel niet samen met de andere EK onderdelen in München.

EK Mixed Team Relay U19, Emmen: 38,4 kilometer

Titelverdedigers EK Mixed Relay

U19: Italië

Elite: Italië (2021)

Vrijdag 22 september 2023

Tijdens de derde dag van het EK wielrennen staan de wegwedstrijden voor de beloften op het programma. De U23-mannen starten in Hoogeveen en rijden onder andere via Nieuwe Krim naar Coevorden.

Daar starten de U23-vrouwen hun wedstrijd en vanaf die plek, rijden beide categorieën dezelfde route. Deze brengt hen via Dalen, Zweeloo en Mantinge naar Wijster, vanwaar het nog een korte route is naar het VAM-terrein in Drijber. De U23-vrouwen maken daar vijf rondes, de U23-mannen doen er eentje meer.

EK wielrennen U23 vrouwen, Coevoerden > VAM-berg: 108,0 kilometer

Titelverdedigers EK wielrennen U23

Vrouwen: Shirin van Anrooij

Mannen: Felix Engelhardt

Zaterdag 23 september

In het weekend staan de twee grootste wegwedstrijden van het EK wielrennen 2023 op het programma. Aanvankelijk zouden op beide dagen één titelstrijd plaatsvinden, maar de organisatie moest schuiven in het programma. Op zaterdagochtend werken de junioren jongens hun wegwedstrijd af. Zij starten in Drijber en rijden enkel de lus over de VAM-berg. Dit parcours leggen acht keer af, goed voor 111 kilometer koers.

’s Middags is het de beurt aan de elite vrouwen. Zij starten hun wedstrijd in Meppel. Eerst rijden ze in noordelijke richting via Nijeveen en Havelte naar de Koloniën van Weldadigheid. Vanaf daar gaat in oostelijke richting via Diever en Dwingeloo naar Beilen, om dan zuidwaarts richting Wijster en Drijber te gaan. Daar enteren de vrouwen de ronde met twee beklimmingen van de VAM-berg. Zij zullen deze vijf keer afwerken.

EK wielrennen U19 jongens, Drijber > VAM-berg: 111,0 kilometer

Titelverdedigers EK wielrennen

U19 jongens: Jan Christen

Vrouwen: Lorena Wiebes

Zondag 24 september

De slotdag van het EK wielrennen 2023 bevat ook twee wedstrijden. Nu zijn beide categorieën alleen omgedraaid. Dat betekent dat de dag begint met het EK voor junioren meisjes. Zij starten net als hun mannelijke leeftijdsgenoten in Drijber, op het VAM-parcours. De lokale lus zullen zij vijf keer rijden, om vervolgens af te sprinten op de tweede VAM-helling en dus niet op de flinten zoals het EK veldrijden in november 2021.

De elite mannen starten op zondag voor het Drents Museum in de Drentse hoofdstad Assen. Daarna trekken de renners naar Veenhuizen, Norg (bekend van de vermaarde gravelkoers), Vries, Zuidlaren, Annen, Eext, Gieten (bekend van de vermaarde Superprestige veldrijden), Gasselte, Borger (waar het grootste hunebed van Nederland staat), Grollo0 (de woonplaats van Johan Derksen), Zwiggelte en Westerbork.

Vervolgens rijden ook de mannenprofs het parcours om en rond de VAM-berg op. Deze ronde rijden zij zes keer. Alles bij elkaar opgeteld komt dat neer op een koers van een kleine tweehonderd kilometer.

Titelverdedigers EK wielrennen

U19 meisjes: Eglantine Rayer

Mannen: Fabio Jakobsen