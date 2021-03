Dit zijn de gewijzigde slotetappes van Parijs-Nice

De organisatie van Parijs-Nice heeft gehoor gegeven aan een verzoek van de burgemeester van Nice om zijn stad in het slotweekend links te laten liggen. Daarom zijn de laatste twee etappes aangepast. WielerFlits zet de gewijzigde ritten onder elkaar.

Zaterdag 13 maart, etappe 7: Le Broc – Valdeblore La Colmiane (119,5 km)

De zevende etappe is stevig ingekort van 166,5 naar 119,2 kilometer en begint niet langer in Nice, maar in het noordelijker gelegen Le Broc. Vandaar gaat het parcours over de Côte de Gilette (6,6 km aan 4,9%) naar de oorspronkelijke route, waar de renners na ruim 25 kilometer aankomen. In het vervolg worden de Col de la Sigale (6,6 km aan 5,5%) en de Côte de Saint-Antonin (6,2 km aan 6,7%) beklommen, waarna via de vallei van de rivier de Var richting skigebied Valdeblore La Colmiane wordt gekoerst. Daar ligt de streep na een lange slotklim (16,3 km aan 6,5%).

Start: 11.35 uur in Le Broc

Finish: tussen 14.53 en 15.15 uur in La Colmiane

Zondag 14 maart, etappe 8: Le Plan-du-Var – Levens (93 km)

Voor zondag was de start, net als de finish, eigenlijk gepland op de Promenade des Anglais van Nice, maar nu beginnen de renners in Le Plan-du-Var. Vandaar rijden zij eerst de Côte de Duranus (3,9 km aan 3,7%) omhoog. Na 20,2 kilometer wordt voor de eerste keer de aankomststreep in Levens gepasseerd. Dan volgen nog twee plaatselijke ronden van elk 36,2 kilometer met steeds de beklimming van de Côte de Duranus, na 48,1 en 84,3 kilometer. Na de laatste passage is het nog 8,4 kilometer tot de finish, want de aangepaste slotrit telt slechts 93 kilometer.

Start: 14.25 uur in Le Plan-du-Var

Finish: tussen 16.45 en 17.00 uur in Levens