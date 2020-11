Dit zijn de genomineerden voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2020

De genomineerden voor de verkiezing van Wielrenner van het Jaar, Wielrenster van het Jaar een Renner van de toekomst zijn bekendgemaakt. Bij de mannen behoren Mathieu van der Poel, Wilco Kelderman en Harrie Lavreysen tot de vijf kanshebbers. Bij de vrouwen zijn onder andere Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Ceylin del Carmen Alvarado genomineerd.

Het wielerseizoen 2020 kende door de coronamaatregelen een bijzonder verloop. Vrijwel alle grote wedstrijden werden verplaatst of geannuleerd. Maar dat weerhield een aantal Nederlandse renners en rensters er niet van te excelleren in de koersen die doorgingen.

Mannen

Mathieu van der Poel, die vorig jaar verkozen werd tot beste wielrenner van 2019, is opnieuw genomineerd. De 25-jarige kopman van Alpecin-Fenix won dit jaar onder andere de Ronde van Vlaanderen, de BinckBank Tour, het wereldkampioenschap veldrijden en kroonde zich tweemaal tot Nederlands kampioen (wegwielrennen en veldrijden).

Wilco Kelderman (derde in de Giro d’Italia) is de enige andere wegwielrenner. De drie andere genomineerden zijn baanwielrenners: Harrie Lavreysen (o.a. drie keer wereldkampioen: Sprint, Keirin en Team Sprint), Jeffrey Hoogland (o.a. wereldkampioen Team Sprint en tweede op de Sprint) en Sam Ligtlee (wereldkampioen Kilometer).

Vrouwen

Bij de vrouwen gaat de verkiezing om de Keetie van Oosten-Hage Bokaal voor beste wielrenster van 2020 tussen Anna van der Breggen (o.a. wereldkampioen op de weg én de tijdrit, eindzege Giro d’Italia, de Waalse Pijl en het Europees kampioenschap tijdrijden), Annemiek van Vleuten (Europees kampioenschap op de wegwedstrijd, Strade Bianche, Omloop Het Nieuwsblad en tweede op het wereldkampioenschap op de weg), Ceylin del Carmen Alvarado (o.a. het wereldkampioenschap en Europees kampioenschap veldrijden), Chantal van den Broek-Blaak (Ronde van Vlaanderen en Le Samyn), Kirsten Wild (wereldkampioen op de baan Koppelkoers en de Scratch) en Marianne Vos (weg): Giro d’Italia (Drie ritzeges en het puntenklassement in de Giro d’Italia).

Talenten

Ceylin del Carmen Alvarado (22) is ook genomineerd voor de Gerrie Knetemann Bokaal. De prijs voor beste renner van de toekomst is voor een wielrenner of wielrenster jonger dan 23 jaar (geboren na 1997). Andere genomineerden zijn Olav Kooij (19) dankzij zeges in de Orlen Nations Grand Prix (winnaar van het eindklassement en twee ritzeges) en een ritzege in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1), Poreč Trophy (1.2) en Umag Trophy (1.2), Ryan Kamp (19) (o.a wereldkampioen en Europees veldrijden bij de beloften) en Thymen Arensman (20): sterk optreden in de Ronde van Spanje met een derde en zesde plaats in etappes.

De winnaars van de verkiezingen worden medio december 2020 bekendgemaakt. Vanaf 30 november kan het publiek exclusief stemmen via WielerFlits.nl/verkiezing. De winnaars worden gekozen door de Club van 48, huidige profrenners en de publieksstem.

Genomineerden Wielrenner van het Jaar 2020 (Gerrit Schulte Trofee)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Jeffrey Hoogland (baanwielrennen)

Mathieu van der Poel (wegwielrennen + veldrijden)

Sam Ligtlee (baanwielrennen)

Wilco Kelderman (wegwielrennen)



Genomineerden Wielrenster van het Jaar 2020 (Keetie van Oosten-Hage Trofee)

Anna van der Breggen (wegwielrennen)

Annemiek van Vleuten (wegwielrennen)

Ceylin del Carmen Alvarado (veldrijden)

Chantal van den Broek-Blaak (wegwielrennen)

Marianne Vos (wegwielrennen, veldrijden)

Kirsten Wild (wegwielrennen, baanwielrennen)

Genomineerden Renner voor de Toekomst 2020 (Gerrie Knetemann Trofee)

Ceylin del Carmen Alvarado (veldrijden)

Olav Kooij (wegwielrennen)

Ryan Kamp (veldrijden)

Thymen Arensman (wegwielrennen)