Dit zijn de crossen die Mathieu van der Poel nog rijdt dit seizoen zaterdag 28 december 2019 om 09:57

Mathieu van der Poel heeft voor WielerFlits zijn resterende crossprogramma uit de doeken gedaan. Tot aan het WK in Dübendorf rijdt de wereldkampioen nog in het veld. Daarna richt hij zich op het klassieke voorjaar op de weg.

Van der Poel rijdt de komende twee weken vrijwel alle veldritten op de kalender, alleen de Ethias Cross van Bredene komende maandag laat hij links liggen. Over zestien dagen is de cross van Otegem zijn laatste voordat hij op stage gaat. Daardoor mist hij de Wereldbeker van Nommay. In het weekend van 25 en 26 januari hervat hij normaal gesproken de wedstrijdcompetitie, als de Kasteelcross van Zonnebeke en de Wereldbeker van Hoogerheide op het programma staan.

Zijn deelname aan Zonnebeke, waar hij vier seizoenen geleden voor het laatst wist te winnen is vooralsnog ongewis. “Van Zonnebeke weet ik nog niet of dat zeker is, maar die zou ik graag rijden.” Een week later wacht dan het WK veldrijden in Dübendorf, waar de Nederlander zijn titel gaat proberen te verdedigen. “Dan heb ik een week rust en daarna begin ik terug op te bouwen naar de klassiekers.”

Voorlopig crossprogramma Mathieu van der Poel

Diegem (29 december)

GP Sven Nys Baal (1 januari)

Cyclocross Gullegem (4 januari)

Brussels Universities Cyclocross (5 januari)

NK veldrijden (12 januari)

Otegem (13 januari)

Kasteelcross Zonnebeke (25 januari)*

Hoogerheide (26 januari)

WK Dübendorf (2 februari)

* nog onzeker