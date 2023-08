Dit schreven de kranten maandag over Van der Poel: “Titanesque”, “Mathieu Magisch!”, …

De kranten zijn lyrisch over de prestatie van Mathieu van der Poel op het WK in Glasgow. De kersverse wereldkampioen siert voorpagina’s in binnen- én buitenland. “Titanisch”, opent het Franse L’Équipe bij een afbeelding van Van der Poel.

Ook de Nederlandse hadden uiteraard een prominente plek voor de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de elite mannen sinds 1985. “Onstuitbaar”, schrijft De Telegraaf op de voorpagina. Telesport, het sportkatern van de krant, begint met een grote foto van Van der Poel: “Mathieu Magisch”. Het AD gebruikt diezelfde foto ook op de voorpagina, met ‘Meesterwerk’ als titel. Het sportkatern ‘AD Sportwereld’ begint met een verwijzing naar de wereldtitel van Joop Zoetemelk in 1985, de laatste Nederlandse wereldtitel voor die van Van der Poel. “Het wachten waard”, klinkt het.

Belgische en Italiaanse kranten

Bij de Belgische kranten waren de beschrijvingen iets zakelijker. “Zelfs val houdt Van der Poel niet van wereldtitel”, zien we op de voorpagina van Het Laatste Nieuws, terwijl Het Nieuwsblad Van der Poel ‘Een terechte winnaar’ noemt. Die laatste krant begint het sportkatern met de titel ‘Van der Poel heeft afstand genomen’, waarbij verwezen wordt naar de sportieve rivaliteit tussen Van der Poel en Wout van Aert.

In Italië ging, wat het wielrennen betreft, de meeste aandacht uit naar de wereldtitel op de achtervolging van Filippo Ganna. La Gazzetta dello Sport had (weliswaar in een klein hoekje) evenwel ook mooie woorden voor Van der Poel: “Magische Van der Poel. Koersen, vallen, winnen.”

L'Équipe De Telegraaf De Telegraaf (Telesport) AD AD (Sportwereld) Het Nieuwsblad Het Laatste Nieuws La Gazzetta dello Sport