Dit najaar op Belgische tv zoals gepland: ‘Château Planckaert’ dinsdag 19 mei 2020 om 10:45

Ondanks de coronacrisis staat de nieuwe docusoap ‘Château Planckaert’ nog steeds gepland voor dit najaar. De opnames in België zijn reeds hervat, in Frankrijk werd nog vóór het uitbreken van de pandemie als gefilmd.

Eddy Planckaert (61) en zijn vrouw Christa kochten vorig jaar in een impulsieve bui een kasteel van Lodewijk XV om er een gezellig hotel van te maken. Er is echter een groot probleem: het kasteel heeft een totaalrenovatie nodig. Na een brand in 2015 was het dak van het pand volledig weg en de binnenkant verwoest.

In ‘Château Planckaert’ – geïnspireerd op het Nederlandse ‘Château Meiland’ – volgt Eén de Planckaerts in hun droom. De docusoap komt dit najaar op het scherm. De opnames lagen even stil door de lockdown, maar zijn ondertussen opnieuw opgestart. Tenminste, die in België. “De productie bekijkt wanneer die ook in Frankrijk hervat kunnen worden”, laat de VRT aan HLN weten. “Maar omdat we voor de crisis al in Frankrijk filmden, komt de planning niet in het gedrang.”