Dit is het voorlopige programma van Annemiek van Vleuten voor 2021

Annemiek van Vleuten heeft een bomvol programma in 2021. De Europese kampioene, die sinds dit jaar voor Movistar rijdt, begint haar seizoen op 18 februari in de Setmana Ciclista Valenciana in Spanje. Daarna volgen de Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de heuvelklassiekers.

Ook La Course, de Giro Rosa en de Olympische Spelen staan op haar voorlopige planning. Wat ook opvalt is de grote hoeveelheid Spaanse koersen die Van Vleuten rijdt na de klassiekers, al is dat gezien haar nieuwe Spaanse werkgever ook een logisch programma.

Momenteel verblijft Van Vleuten in de buurt van Almería, waar ze op trainingskamp is met de vrouwen- en de mannenploeg van Movistar. De stage duurt tot en met 22 januari. Sommige dagen zal de 38-jarige Nederlandse meetrainen met de mannen. “Dit zal zijn met de sprinters en klassieke renners, want het is voor mij al een uitdaging om hen bij te houden”, geeft ze aan.

Voorlopig programma Annemiek van Vleuten 2021

Setmana Ciclista Valenciana (18-21 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Strade Bianche (6 maart)

Ronde van Vlaanderen (4 april)

Amstel Gold Race (18 april)

Waalse Pijl (21 april)

Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Gran Premio Ciudad de Eibar (9 mei)

Emakumeen Nafarroako Women’s Elite Classics (11 mei)

Navarra Women’s Elite Classics (12 mei)

Durango-Durango Emakumeen Saria (18 mei)

Vuelta a Burgos Feminas (20-23 mei)

NK tijdrijden (16 juni)

NK op de weg (19 juni)

La Course by Le Tour de France (27 juni)

Giro Rosa (2-11 juli)

Olympische Spelen wegwedstrijd (25 juli)

Olympische Spelen tijdrit (28 juli)