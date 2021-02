Dit is het volledige wedstrijdprogramma van Jumbo-Visma U23

Jumbo-Visma Development heeft een blauwdruk van het wedstrijdprogramma rond. De opleidingsploeg van de Nederlandse WorldTour-ploeg begint het seizoen meteen met een profkoers. In Le Samyn brengt het team onder meer Olav Kooij en Axel van der Tuuk aan de start. Met die laatste kijkt WielerFlits ook even terug op het trainingskamp van vorige week.

Net als de mannen- en vrouwenploeg, bevond ook de opleidingsploeg zich onlangs in Alicante. Onder de Spaanse zon werd er goed getraind, vertelt Van der Tuuk. “Het was ook weer een keertje mooi om bij elkaar te zijn, de laatste keer was tijdens een mountainbikeweekend in november”, steekt de 19-jarige Drent van wal. “Je trekt elkaar tijdens zo’n kamp ook naar een hoger niveau. Je bent ook net iets meer gefocust. Je hebt weinig zorgen: je gaat trainen en het eten staat klaar als je terugkomt. Het is super dat dit kon plaatsvinden. We zaten met de drie ploegen verdeeld in verschillende delen van het hotel.”

Behoudens Finn Fisher-Black (die zich in Nieuw-Zeeland voorbereidt op de nationale kampioenschappen van volgende week en daags nadien meteen naar Europa vliegt), was iedereen aanwezig. “Tijdens zo’n kamp krijg je ook een optimale rust, omdat je jezelf alleen maar op je trainingen hoeft te concentreren”, gaat Van der Tuuk verder. “Ik vind het ideaal om die laatste paar procenten te groeien voorafgaand aan het seizoen. Je daagt elkaar echt uit. Iedereen is daar om het uiterste uit zichzelf te halen en dat stimuleert elkaar natuurlijk ook. Uiteindelijk groei je daar alleen maar van. Thuis kun je zulke situaties niet nabootsen.”

Techniektrainingen

Tijdens het trainingskamp deden de renners van het Development Team ook een aantal techniektrainingen. Daarvoor had Jumbo-Visma oud-mountainbiker en bekende van de ploeg Oscar Saiz ingehuurd. “Voor de veiligheid is het belangrijk dat je zo veel mogelijk technische aspecten onder controle hebt”, legt Van der Tuuk uit. “In het peloton zie je vaak dat zaken fout gaan, die je makkelijk kan voorkomen door een aantal techniektrainingen. Sommige jongens hebben er echt heel veel baat bij. De beslissing in wedstrijden vindt ook steeds vaker plaats in afdalingen. Dus het is zeker geen overbodige luxe om dit te doen.”

Met Saiz trainden ze vooral op de houdingen op de fiets, om de drukverdeling in de bochten beter onder de knie te krijgen. In vergelijking met hetzelfde kamp vorig jaar, leerde de jonge Drent veel. “Ik ben echt enorm verbeterd”, legt hij uit. “Dat geldt overigens niet alleen voor mijzelf, eigenlijk voor iedereen. Wie het meeste indruk op mij gemaakt heeft? Lastig te zeggen. Ik vind vooral dat we in de breedte heel erg sterk zijn. Onderling deden we wat wedstrijdjes en daarin was het niveau echt heel hoog. We waren daarin aan elkaar gewaagd. Bergop was ik vooral onder de indruk van Archie Ryan. Die is echt ontzettend sterk in de bergen.”

Binnenkort een uitgebreider interview met Axel van der Tuuk, waarin hij terugkijkt op 2020.

Voorlopig wedstrijdprogramma Jumbo-Visma Development

02/03: Le Samyn (UCI 1.1)

03/03: Trofej Umag (UCI 1.2)

07/03: Trofej Poreč (UCI 1.2)

07/03: GP de Lillers (UCI 1.2

11/03 – 14/03: Istarsko Proljece/Istrian Spring Trophy (UCI 2.2)

14/03: Parijs-Troyes (1.2)

19/03: Youngster Coast Challenge (UCI 1.2U)

17/04: Luik-Bastenaken-Luik U23 (UCI 1.2U)

01/05: Ronde van Overijssel (UCI 1.2)

09/05: Fleche Ardennaisse (UCI 1.2)

16/05: Parijs-Roubaix U23 (UCI 1.2U)

20/05 – 23.05: Ronde de l’Isard (UCI 2.2U)

04/06 – 06/06: Tour of Malopolska (UCI 2.2)

16/06: NK tijdrijden

19/06: NK wegwielrennen

21/07 – 25/07: Tour Alsace (UCI 2.2)

30/07 – 02/08: Kreiz-Breizh Elites (UCI 2.2)

17/08: Egmont Cycling Race (UCI 1.1)

24/08: GP des Marbriers (UCI 1.2)

03/09: Hafjell TT (UCI 1.2)

04/09: Lillehammer GP (UCI 1.2)

05/09: Gylne Gutuer (UCI 1.2)

03/10: Ronde van Lombardije U23 (UCI 1.2U)

10/10: Parijs-Tours U23 (UCI 1.2U)

* Aanvankelijk was ook Le Triptyque des Monts et Chateaux (UCI 2.2U) op het programma

Selectie Jumbo-Visma Development 2021

Maurice Ballerstedt (20)

Lars Boven (19)

Darren van Bekkum (18)

Loe van Belle (19)

Mick van Dijke (20)

Tim van Dijke (20)

Finn Fisher-Black (19)

Owen Geleijn (20)

Michel Heßmann (19)

Olav Kooij (19)

Rick Pluimers (20)

Archie Ryan (19)

Johannes Staune-Mittet (19)

Axel van der Tuuk (19)

Hidde van Veenendaal (20)

Totaal: 15 renners