Presentatie Tourparcours vanwege coronasituatie verzet naar zondag

Koersorganisator ASO wilde eigenlijk aankomende donderdag het parcours presenteren voor de Tour de France 2021, maar de organisatie heeft vanwege de huidige coronasituatie besloten om de presentatie te verzetten naar zondag.

Het is een jaarlijks evenement: de presentatie van het Tourparcours in het Palais des Congrès in Parijs. Dit jaar heeft ASO echter besloten om van de presentatie, vanwege de coronacrisis, een online-evenement te maken.

De presentatie zal live worden uitgezonden op de Franse televisie en andere internationale omroepen die rechtenhouder zijn van de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar.

De mensen die graag live naar de presentatie willen kijken, zullen zondagavond moeten inschakelen om 20.00 uur.