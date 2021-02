Giro d’Italia 2021 start met tijdrit in Turijn

De Grande Partenza van de Giro d’Italia 2021 vindt plaats in Turijn. De openingsetappe is een tijdrit van negen kilometer door de hoofdstad van de regio Piemonte. Ook de tweede en de derde etappe worden verreden in de regio Piemonte, met direct kansen voor de rappe mannen op de tweede dag.

Na de vlakke tijdrit door het centrum van Turijn (start aan het Piazza Castello, finish aan Gran Madre di Dio-kerk) is het op de tweede dag van de Giro aan de sprinters. De rit voert de renners over 173 kilometer van Stupinigi naar Novara. De derde etappe van Biella naar Canale kent dan weer een heuvelachtige finale door de Apennijnen. De finish ligt na 187 kilometer.

Het is de derde keer dat Turijn de start van de Giro d’Italia organiseert. Eerder gebeurde dat in 1961 en 2011. Finishplaats Novara is eveneens bekend met de Italiaanse rittenkoers. In 1968 won Eddy Merckx er een etappe en pakte hij er zijn eerste roze trui ooit.

Ook in de slotweek strijkt het Giro-circus neer in Piemonte, omdat de negentiende rit een aankomst bergop op Alpe di Mera in Valsesia kent. De voorlaatste rit begint dan weer in Verbania in het noordoosten van de regio.

De 104e editie van de Giro d’Italia start op zaterdag 8 mei en finisht op 30 mei. De rest van het parcours wordt op een later moment bekendgemaakt door organisator RCS.

Giro d’Italia 2021 – Rittenschema

Zaterdag 8 mei, etappe 1: Turijn – Turijn (9 km, ITT)

Zondag 9 mei, etappe 2: Stupinigi – Novara (173 km)

Maandag 10 mei, etappe 3: Biella – Canale (187 km)

