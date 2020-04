Dit is het alternatieve programma voor de Ronde van Vlaanderen 2020 zaterdag 4 april 2020 om 17:00

Het eerste weekend van april zou dit jaar normaal gesproken in het teken staan van de Ronde van Vlaanderen. De corona-epidemie stak daar echter een stokje voor. Met verschillende initiatieven is het voor wielerfans dit weekend alsnog mogelijk om De Ronde vanuit huis op een alternatieve manier te beleven. We hebben de belangrijkste op een rijtje gezet

DeRonde2020 – een koers vanuit hun kot

Nu Vlaanderens Mooiste dit weekend niet op de Vlaamse wegen verreden kan worden, komt organisator Flanders Classics met een primeur. Samen met ‘Indoor Cycling Simulator’ BKool ontwierp het een virtuele uitvoering van de Ronde van Vlaanderen, die zondag door 13 toprenners uit 8 verschillende teams wordt gereden. Het kreeg de naam DeRonde2020 – een koers vanuit hun kot.

Parcours

De route van deze alternatieve versie is wel een stuk korter dan aanvankelijk was voorzien. In plaats van de volledige afstand van 267 kilometer, wordt zondag de laatste 32 kilometer van Vlaanderens Mooiste virtueel verreden. Onder meer de Oude Kwaremont en Paterberg zijn in de route opgenomen.

Deelnemers

Flanders Classics wist dertien renners te strikken voor deze alternatieve ronde. Onder meer Remco Evenepoel, Wout van Aert en Thomas De Gendt geven acte de presence. Online is de verbale oorlogsvoering al begonnen, maar zondag zullen het vooral de benen zijn die het moeten doen. Tussen de ervaringen van de renners zit het nodige verschil. Thomas De Gendt werd vorige week tijdelijk geblokt op Zwift nadat het aantal watts dat zijn benen produceerde volgens de software onrealistisch hoog was. Greg Van Avermaet is daarentegen een minder groot van van binnen fietsen. Hij bekende enkel binnen te rijden ‘wanneer het echt niet anders kan’.

Oliver Naesen

Greg Van Avermaet

Remco Evenepoel

Yves Lampaert

Zdenek Stybar

Alberto Bettiol

Jasper Stuyven

Tim Wellens

Thomas De Gendt

Mike Teunissen

Wout van Aert

Michael Matthews

Nicolas Roche

In een poll op onze site ziet 30% van de deelnemers Remco Evenepoel winnen. Wout van Aert krijgt 24% van de stemmen.

TV & Radio

De wedstrijd wordt in België vanaf 15:30 live uitgezonden door Sporza. Online is deze te volgen via het Youtube-kanaal van GCN. De NOS doet via de radio verslag.

Ronde van Zwift met Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is de grote afwezige in de Lockdown-editie van de ronde. De nummer vier van De Ronde van 2019 is er om een goede reden niet bij, hij is immers ambassadeur van concurrent Zwift. Van der Poel rijdt daarom samen met zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix een alternatieve wedstrijd op het platform Zwift. Negentien Alpecin-Fenix renners rijden op het ‘Richmond-parcours’ tegen zeven verschillende amateurteams die gespecialiseerd zijn in wedstrijden rijden op Zwift. De wedstrijd start zondag om 11:00 en is live te volgen via o.a. Youtube-kanaal van Zwift.

Retro-uitzendingen 2017 en 2018

Bij gebrek aan een actuele koers besloten de NOS en Sporza om twee edities uit het rijke verleden uit te zenden. Daarbij zijn ze niet al te diep het archief ingedoken: het zijn de edities van 2017 (winst Gilbert) en 2018 (winst Terpstra) die door respectievelijk Sporza (na een poll onder bezoekers van de website) en NOS van stal zijn gehaald.

Sporza begint zondag om 13:35 met de uitzending. Op de NOS is de wedstrijd zondagmiddag vanaf 15.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Om de voorpret verhogen is onze redactie het WielerFlits-archief ingedoken om de voorbeschouwingen op beide koersen terug te zoeken:

Voorbeschouwing Ronde van Vlaanderen 2017

Voorbeschouwing Ronde van Vlaanderen 2018

De officieel onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen

Menig wielerfan zal er misschien al eens over gefantaseerd hebben. Wat als renners uit verschillende tijdperken tegen elkaar zouden kunnen strijden. In het hoorspel ‘De officieel onwaarschijnlijke Ronde van Vlaanderen’ is dit idee uitgewerkt in een fictief wedstrijdverslag.

Het commentaar is van Renaat Schotte en Ruben Van Gucht. Imitator Jonathan Bockstael spreekt stemmetjes in. “Zelf heb ik het gevoel van verslaggeving op de motor nagebootst door mijn hand op mijn keel te houden. Dat moest het geluid van dokkeren op de kasseien van de Paddestraat creëren”, aldus Renaat Schotte.

Het resultaat is zaterdag om 19:00 op de Belgische zender Radio 1 te horen. Via de website cycling-in-flanders.cc is de podcast vanaf zondag 07:00 in zowel het Nederlands als het Engels te beluisteren.

De Ronde 103

Om de middag af te sluiten, brengt Sporza de documentaire ‘De Ronde 103’ opnieuw op de buis. Tijdens het kijkje achter de schermen bij de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar kijk je onder meer mee in de ploegleiderswagen, met de de regie, jury en de motorrijders. Onder meer de spectaculaire inhaalrace van Mathieu van er Poel komt uitgebreid aan bod. De Ronde 103 werd afgelopen woensdag al eens uitgezonden. Wie hem toen gemist heeft, krijgt zondag om 16:30 een herkansing.

Mocht je ook zondag niet kunnen kijken, dan staat de documentaire vanaf donderdag op Youtube. Daar zijn ondertussen al de edities van 2016, 2017 en 2018 terug te kijken.