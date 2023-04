Dit is de weersverwachting voor de Amstel Gold Race 2023

Op zondag 16 april verzamelen heel wat toprenners en rensters zich in Zuid-Limburg voor de Amstel Gold Race. Een koersdag die wat betreft de weersomstandigheden alle kanten op kan, zo meldt Weeronline.

Zondag is er kans op enkele regenbuien. Dit geldt vooral voor de ochtend. Enorme plensbuien staan zeker niet op de planning, maar af en toe lichte regen is zondagochtend – gedurende de vrouwenkoers – verre van uitgesloten. Naarmate de dag vordert, neemt de kans op droog weer toe en in de loop van de middag kan ook de zon doorbreken. Het wordt maximaal 14 graden bij een matige noordenwind.

Onzekerheid voor de toerfietsers

Er is een goede kans dat de toertochten op zaterdag overwegend droog verlopen. Een regengebied ligt wel dichtbij en veroorzaakt in grote delen van België, inclusief de Ardennen, perioden met regen. Als het tegenzit bereikt dit regengebied ook Zuid-Limburg en krijgen we een natte zaterdagochtend. In dit natte scenario trekt de neerslag wel in de loop van de middag weg naar het zuidoosten. In het (grotendeels) droge scenario is er zaterdagmiddag ruimte voor de zon.

Met wat zon erbij kan het zaterdagmiddag zo’n 13 graden worden. Als het regent is het niet veel warmer dan een graad of 7. De wind is matig van kracht en waait uit het noorden.

