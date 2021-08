Dit is de cover van de najaarseditie van RIDE Magazine

Ride

De afgelopen weken vroegen we jullie mening over de vraag welke foto er op de voorkant van het najaarsnummer van RIDE moet prijken. Meer dan tweeduizend bezoekers gaven hun voorkeur door.

De winnende cover is gemaakt door de Belgische topfotograaf Kristof Ramon. De foto toont Jasper Stuyven van Trek-Segafredo op de rug terwijl hij op de kasseistrook van Carrefour de l’Arbre rijdt. Deze optie kwam met 29% van de stemmen als winnaar uit de bus.

Onder alle inzendingen hebben we drie jaarabonnementen verloot. Deze zijn gewonnen door:

Frank van Dam

Marloes Frijters

David Koomans

Het najaarsnummer van RIDE is vanaf vrijdag 17 september verkrijgbaar en heeft het thema ‘slecht wegdek’ meegekregen. Naast mooie avonturen op de gravelbike besteden we ruimschoots aandacht aan het WK in Leuven, waar een fikse portie stenen op de renners wacht. Maar ook de uitgestelde klassieker Parijs-Roubaix krijgt aandacht, net als het aanstaande veldritseizoen. Je kunt er inmiddels op vertrouwen dat het een dikke editie is, waar je lekker lang van kan genieten tijdens de steeds langer wordende avonden.

De volledige inhoudsopgave maken we later deze week wereldkundig. Wat we inmiddels al verklapt hebben: in Andorra spraken we uitgebreid met Peter Sagan voor een bijzondere reportage over de drievoudig wereldkampioen.

Wil je er zeker van zijn dat dit nummer vanzelf jouw kant op komt? Tot en met zondag kan je profiteren van onze earlybird-actie: ontvang twee euro korting en betaal geen verzendkosten. Wil je dit nummer GRATIS ontvangen? Profiteer dan nu van onze abonnee-actie en krijg tijdelijk bij het afsluiten van een jaarabonnement ons najaarsnummer cadeau.