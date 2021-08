Peter Sagan: “Als Terpstra zijn loopbaan wil vervolgen, wil ik zeker met hem praten”

Peter Sagan wordt de komende twee jaar de nieuwe kopman van het Franse ProTeam TotalEnergies. De Franse formatie van teammanager Jean-Rene Bernaudeau heeft sinds 2019 ook Niki Terpstra als een van de leiders binnen de ploeg. Mede door een zware valpartij vorig jaar juni heeft de Noord-Hollander nog niet kunnen brengen waar men op hoopte. Of het aflopende contract van Terpstra bij de ploeg wordt verlengd, is nog niet duidelijk.

“Ik heb nog niet met Niki gesproken”, geeft Peter Sagan aan in een interview dat RIDE Magazine met hem had tijdens zijn hoogtestage in Andorra. “Ik hoorde geruchten dat Niki zijn carrière na dit seizoen wilde beëindigen. Maar als hij zijn loopbaan wil vervolgen, dan wil ik zeker nog met hem praten.”

Sagan kent de kwaliteiten van Terpstra goed en is hem de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen in de finales van de voorjaarsklassiekers. “Zeker met het oog op de Vlaamse klassiekers kan hij van grote waarde zijn”, vervolgt Sagan. “Niki heeft een grote motor en is een ervaren man in de voorjaarswedstrijden. Hij zou een belangrijke rol kunnen vervullen binnen het team. Maar het is natuurlijk niet mijn beslissing of hij kan blijven. Dat besluit moet de ploeg maken.”

