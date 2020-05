Dit gebeurde er in de wielerwereld op 8 mei vrijdag 8 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 8 mei?

2004: proloogzege levert Bradley McGee roze op in Giro d’Italia

Genua is het uitgangspunt voor de 87e Giro d’Italia, die in het teken staat van Marco Pantani. Drie maanden eerder, op Valentijnsdag, was de Piraat namelijk overleden aan een overdosis cocaïne. De proloog is Bradley McGee op het lijf geschreven, want hij geldt als een specialist in het korte werk. De Australiër mag eerst toekijken hoe zijn concurrenten het ervan afbrengen, want zelf is hij pas als een van de laatste renners aan de beurt. Zeven minuten na Mario Cipollini, gehuld in een snelpak met barokke leeuwenprint, mag McGee de voorlopig snelste tijd van Olaf Pollack gaan aanvallen. Hij stelt niet teleur en scherpt de tijd van de Duitser met tien seconden aan. Omdat de elf renners na hem tekortkomen, sleept de hardrijder van Fdjeux.com de etappezege én de eerste roze trui binnen.

Uitslag proloog Giro d’Italia 2004

2006: Stefan Schumacher slaat dubbelslag in Namen

Twee dagen na La Grande Partenza in Seraing begeeft de 89e Giro d’Italia zich nog altijd op Belgisch grondgebied, als de renners van Perwijs naar Namen rijden. Paolo Savoldelli gaat van start in de roze leiderstrui, die hij heeft overgehouden aan zijn zege in de proloog. De etappe wordt beslist op de venijnige Citadel van Namen, waar Stefan Schumacher de overwinning in de wacht sleept voor José Luis Rubiera, Davide Rebellin en topfavoriet Paolo Bettini. Ook neemt hij de roze trui over van Il Falco. Het is het eerste grote succes van de 25-jarige Duitser, die in 2003 als jonge prof werd afgedankt door Team Telekom en via kleinere ploegen Lamonta en Shimano is terechtgekomen bij Gerolsteiner. In aanloop naar de Giro won hij het Circuit de la Sarthe en reed hij top tien in de Amstel Gold Race en Rund um den Henninger Turm.

Uitslag 2e etappe Giro d’Italia 2006

2010: Bradley Wiggins snelt naar roze in Amsterdam

Het Giro-circus slaat in 2010 zijn tenten op in Nederland, waar de renners drie etappes rijden. Een tijdrit door Amsterdam zorgt voor de aftrap: op de 8,4 kilometer tussen het Museumplein en het Olympisch Stadion wordt het eerste klassement opgemaakt. Andrey Grivko, Gustav Erik Larsson en Brent Bookwalter proeven van de eerste plek, tot Bradley Wiggins op het parcours verschijnt: de Brit, die het hoofdstuk Garmin-Slipstream heeft afgesloten en dit seizoen voor Sky koerst, zet de klok stil na 10:18, goed voor een gemiddelde snelheid van 48,932 per uur én de snelste tijd. Even is het nog nagelbijten als ook Cadel Evans, Alexander Vinokourov en Richie Porte hard gaan, maar één voor één komen zij tekort. Wiggo pakt niet alleen de overwinning in Amsterdam, maar is ook de eerste drager van de roze trui.

Verslag openingsetappe Giro d’Italia 2010

Samenvatting openingsetappe Giro d’Italia 2010

Uitslag openingsetappe Giro d’Italia 2010

2016: Maarten Tjallingii pakt bergtrui in zijn eigen Arnhem

De Giro d’Italia staat in 2016 met rood omcirkeld bij Maarten Tjallingii: niet alleen is het zijn laatste hoofddoel, de route voert ook nog eens door zijn woonplaats Arnhem. Wat is er mooier dan voor eigen publiek te worden gehuldigd, moet hij hebben gedacht. De 38-jarige renner zet zijn zinnen op de bergtrui en maakt in de tweede rit (de ronde begon met een tijdrit) deel uit van de kopgroep. De druiven zijn zuur, want bij de puntenverdeling moest hij Omar Fraile voorlaten. Dus springt Tjallingii een dag later weer mee in de vroege vlucht, als de route eindigt in zijn thuisstad Arnhem. Op de Posbank trekt hij zich binnenstebuiten en komt hij als eerste boven. Omdat Fraile puntloos blijft, verzekert de hardrijder zich van zijn gedroomde blauwe trui. En dus krijgt het publiek zijn dolgelukkige thuisfavoriet op het podium.

Verslag 3e etappe Giro d’Italia 2016

Samenvatting 3e etappe Giro d’Italia 2016

Uitslag 3e etappe Giro d’Italia 2016

2018: Tim Wellens zegeviert op Muur van Caltagirone

Na drie etappes in Israël en een rustdag gaat de 101e Giro d’Italia verder op Italiaanse grond. Op Sicilië gaat het de hele dag op en af en ligt de finish op de gevreesde Muur van Caltagirone. Vijf vluchters laten zich niet door het parcours afschrikken en rijden lange tijd voor het peloton uit, waar de ploeggenoten van roze trui Rohan Dennis en Tim Wellens het tempo bepalen. In de finale worden de laatste koplopers ingerekend en neemt de nervositeit toe. Valerio Conti, in eerste instantie samen met Edoardo Zardini, valt aan, maar in de laatste kilometers wordt de Italiaan weer bijgehaald. Enrico Battaglin wil er een lange eindsprint van maken, maar komt niet los. Tim Wellens daarentegen timet zijn sprint perfect, gaat rechtsom aan de Italiaan voorbij en schrijft de etappe op zijn naam.

Verslag 4e etappe Giro d’Italia 2018

Samenvatting 4e etappe Giro d’Italia 2018

Uitslag 4e etappe Giro d’Italia 2018

En verder:

1967: Henk Nijdam voor tweede jaar op rij de beste in Vuelta-rit naar Lleida

1973: Gerben Karstens voltooit in Zaragoza zijn kwartet Vuelta-etappezeges

1978: Rik Van Linden sprint in Giro-rit naar Novi Ligure sneller dan Thurau

2005: Paolo Bettini wint in Tropea zijn eerste Giro-rit, bergtrui voor Veneberg

2011: Ervaren Alessandro Petacchi vloert Cavendish in Giro-rit naar Parma

2013: John Degenkolb sleept zijn eerste Giro-rit binnen na chaotische finale