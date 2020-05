Dit gebeurde er in de wielerwereld op 6 mei woensdag 6 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 6 mei?

2006: Il Falco verovert roze tijdens Grande Partenza in Seraing

Het Belgische Seraing was in 2006 het decor van het Grande Partenza van de Giro d’Italia. Daar werd op een 6,2 kilometer lang traject beslist wie de eerste leiderstrui mocht aantrekken. Titelverdediger Paolo Savoldelli zette de snelste tijd neer en bleef Bradley McGee en José Enrique Gutiérrez voor. De voor Discovery Channel rijdende meesterdaler zou de maglia rosa twee dagen later kwijtraken aan Stefan Schumacher, die won in Namen. De eindoverwinning in die Giro zou uiteindelijk gaan naar Ivan Basso.

2007: Dubbelslag Thomas Dekker op slotdag Ronde van Romandië

In 2007 gold Thomas Dekker nog als een grote wielerbelofte met een veelbelovende carrière voor zich. In 2006 had hij zijn talent in rittenkoersen van een week al bewezen met de eindzege in Tirreno-Adriatico. In 2007 reed hij een sterke Ronde van Romandië. Op de voorlaatste dag werd hij in de rit naar Morgins knap tweede, achter Igor Anton. In de afsluitende tijdrit trok hij de wedstrijd naar zich toe. Op een twintig kilometer lang parcours in de straten van Lausanne reed hij Chris Horner uit de leiderstrui om een nieuwe overwinning in de toenmalige ProTour te boeken. Enkele maanden later zou hij zijn eerste (en enige) Tour de France rijden. Een roemruchte editie die de geschiedenisboeken in zou gaan als ‘de Tour van Rasmussen’.

2012: Wereldkampioen Cavendish zegeviert wederom op Deense bodem

Mark Cavendish bewaart goede herinneringen aan Denemarken. In 2011 veroverde hij in Kopenhagen de wereldtitel. In de regenboogtrui keerde hij het seizoen erop terug voor de Girostart. Daags na de openingstijdrit greep hij in de vlakke rit naar Herning zijn kans. Hij klopte in de sprint Matthew Goss en Geoffrey Soupe. Cavendish zou die Giro nog twee keer zegevieren. De drie zeges dragen bij aan zijn totaal van maar liefst vijftien ritoverwinningen in de Giro.

2016: Dumoulin grijpt roze trui in Apeldoorn

Vier jaar geleden was Nederland voor de derde keer in de historie gastheer van het Grande Partenza van de Giro d’Italia. Veertien jaar na Groningen en zes jaar na Amsterdam verwelkomde ditmaal Apeldoorn de Girokaravaan. In de straten van de Gelderse stad was een tijdritparcours van 9,8 kilometer uitgetekend. Topfavoriet Tom Dumoulin leek vooraf de te kloppen man, maar Primoz Roglic maakte het hem nog knap lastig. Dumoulin noteerde een tijd van 11 minuten en 3 seconden en was daarmee slechts 22 duizendsten van een seconde sneller dan de Sloveen. Het zorgde ervoor dat de Limburger de twee resterende ritten door Nederland in het roze mocht paraderen.

2017: Dubbelslag Greipel in Tortoli

De Giro van 2017 staat bij iedereen in het geheugen gegrift als de Giro van Dumoulin. Voordat hij in de tweede week de macht greep, droegen in de eerste dagen verschillende renners het roze.Op Sardinië had de Oostenrijker Lukas Pöstlberger op de openingsdag verrassend het roze gegrepen, maar al op de tweede dag raakte hij de leiderstrui kwijt. De tweede rit werd – ondanks het profiel van de etappe verre van vlak was – een prooi voor de snelle mannen. André Greipel bleek over de snelste benen te beschikken en mocht zich de nieuwe leider noemen. Voor de Duitser was het zijn zevende ritzege in de Giro. Het bleek (vooralsnog) zijn laatste)

