Dit gebeurde er in de wielerwereld op 6 juni

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 6 juni?

2004: Iban Mayo overdondert concurrentie in openingstijdrit Dauphiné Libéré

Iban Mayo was heer en meester tijdens de Dauphiné in 2004. De flamboyante Bask schreef in zeven dagen twee etappes op zijn naam en het eindklassement, nog voor zwaargewichten als Tyler Hamilton, Lance Armstrong en Oscar Sevilla. In de proloog van en naar Megève verraste Mayo alles en iedereen door Hamilton en Armstrong naar de plekken twee en drie te verwijzen. Zij kwamen allebei een seconde te kort om Mayo van het eerste geel te houden. Hoewel Mayo het geel een aantal dagen later verloor, deelde hij in de tijdrit op de Mont Ventoux alsnog de genadeslag uit.

2006: Philippe Gilbert soleert naar zege in Saint-Galmier

Philippe Gilbert brak in 2006 definitief door. Alhoewel de 23-jarige coureur in 2005 al wat overwinningen had geboekt, hadden zijn zeges in de Omloop Het Volk en het Criterium du Dauphiné een jaar later pas echt impact op het grote publiek. Veertien jaar geleden alweer reed Gilbert alles en iedereen naar huis in de tweede etappe van het Criterium du Dauphiné. Gilbert maakte onderdeel uit van de vroege vlucht, die hij op veertig (!) kilometer van de meet het nakijken gaf. Solo kon Gilbert vervolgens zijn dubbelslag vieren. En zijn voorsprong op de nummers twee en drie? Die bedroeg inmiddels meer dan vijf minuten.

2011: Jurgen Van den Broeck boekt zijn eerste zege als prof

Jurgen Van den Broeck was al eens als vijfde – deze uitslag is later gecorrigeerd naar de derde plaats – in de Tour de France geëindigd, maar een profzege boeken was er tot 2011 nog niet bij voor de Vlaming. De eerste etappe van het Criterium du Dauphiné werd in 2011 het decor van zijn eerste overwinning voor de op dat moment 28-jarige Van den Broeck. Op de slotklim naar Saint-Pierre-de-Chartreuse kwam Van den Broek solo aan: hij had vlak daarvoor wereldtoppers als Joaquim Rodriguez en Cadel Evans het nakijken gegeven.

2013: Dubbelslag Chris Froome in Valmorel

Drie keer won Chris Froome het Criterium du Dauphiné, drie keer won Froome daarna ook de Tour de France. Je kunt dus concluderen dat als Froome goed is in de Dauphiné, hij dat ook zal zijn in de Tour. Zeven jaar geleden liet Froome een voorbode zien van alle dominante vertoningen die nog komen zouden. Op de beklimming naar Valmorel had hij aan een explosie in de laatste kilometer genoeg om solo aan te komen en daarmee de basis te leggen voor zijn eindzege in het Criterium du Dauphiné. Matthew Bussche leek aanvankelijk naar de zege te rijden, maar één versnelling van Froome bleek meer dan voldoende te zijn om de Amerikaan bij te halen.

2017: Koen Bouwman wint voor het eerst als prof

Koen Bouwman mocht in de derde etappe van het Criterium du Dauphiné als nummer twee van het bergklassement de bolletjestrui dragen, omdat eigenlijke leider Thomas De Gendt in het geel reed. Op jacht naar de ‘echte’ leiding besloot de Achterhoeker samen met ploeggenoot Alexey Vermeulen mee te glippen in de vroege vlucht, die het peloton uiteindelijk in de luren wist te leggen. In Tullins mocht Bouwman vervolgens naar zijn eerste profzege spurten na een lead-out van Vermeulen. Evaldas Siskevicius werd tweede, Frederik Backaert derde.

