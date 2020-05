Dit gebeurde er in de wielerwereld op 5 mei dinsdag 5 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 5 mei?

2012: Taylor Phinney pakt roze trui bij Deense Giro-start

In 2012 gaat de Giro d’Italia van start in Herning, dat de voorkeur heeft gekregen boven Monaco en Washington DC. Het driedaagse uitstapje naar Denemarken begint met een korte tijdrit, waar met name Geraint Thomas, proloogwinnaar in de Ronde van Romandië, en de pas 21-jarige Taylor Phinney de grote favorieten zijn. Ramūnas Navardauskas voert ruim twee uur de tussenstand aan, tot Manuele Boaro de nieuwe beste tijd neerzet. Lang kan de Italiaan niet genieten van zijn toptijd, want een ogenblik later staat Thomas bovenaan. De Brit blijft de snelste aan het tussenpunt, maar wint niet. Phinney deelt zijn tijdrit namelijk uitstekend in, maakt in de tweede helft het verschil en pakt zowel de etappezege als de eerste roze trui. De Amerikaan van BMC voert drie dagen het klassement aan, tot Garmin-Barracuda de ploegentijdrit wint.

2013: Zege Team Sky bezorgt Salvatore Puccio roze trui

Na zijn eindzege in de Tour de France laat Bradley Wiggins zijn oog vallen op de Giro d’Italia. De ploegentijdrit op de tweede dag wil hij aangrijpen om al een eerste gaatje te slaan. De Brit en zijn acht collega’s bij Sky gaan als achtste al van start, want de omgekeerde volgorde van het ploegenklassement wordt als uitgangspunt genomen. De ploeg blijft uit de problemen en zet in Forio de snelste tijd neer. Veel teams moeten dan nog een tijd klokken, maar weten geen van alle Sky naar de kroon te steken. Daardoor pakt de Britse ploeg de ritwinst én het roze met Salvatore Puccio; de 23-jarige Italiaan was na de eerste etappe namelijk de best geklasseerde renner. Wiggins zou de Giro overigens niet winnen: wegens ziekte staakt hij na twaalf etappes de strijd.

2017: Lukas Pöstlberger verrast peloton met late uitval

Na vier jaar gaat de Giro d’Italia niet van start met een chronorit, maar met een rit in lijn. Dat biedt de sprinters een mooie kans om de roze trui te veroveren, want ook het profiel op weg naar Olbia is ze op het lijf geschreven. Lang lijkt de verwachte massasprint in de maak, maar in de bochtige slotfase hebben de sprintersploegen het lastig om hun treintjes op de rails te houden. Bij BORA-hansgrohe is Sam Bennett de aangewezen man om zich te mengen in de sprint. Maar als Lukas Pöstlberger zijn kopman in positie probeert te krijgen door op kop van het peloton te sleuren, valt plots een gat. De 25-jarige Oostenrijker rijdt vol door, blijft de sprinters voor en realiseert een regelrechte stunt met zowel de etappezege als de roze leiderstrui.

2018: Elia Viviani sprint in Tel Aviv naar Giro-ritwinst

Met Tom Dumoulin in de roze trui vat de tweede dag van de Giro-start in Israël aan, een vlakke rit van Haifa naar Tel Aviv. Drie renners pakken vroeg in de etappe drie minuten voorsprong, tot BMC het tempo opvoert. De Amerikaanse ploeg wil via de tussensprint op zestig kilometer van de finish Rohan Dennis aan de leiderstrui helpen, dus worden de drie vroege vluchters bijgehaald. De Australiër wordt door zijn ploeggenoten naar de bonificatieseconden geloodst en ontfutselt zo Dumoulin het roze. Dan rest enkel nog de strijd om de dagwinst. De koers draait uit op een sprint, waarin Elia Viviani de overwinning naar zich toetrekt. Voor de Italiaan van Quick-Step Floors is het zijn eerste zege in zijn thuisronde sinds 2015. Later wint hij ook in Eilat, Nervesa della Battaglia en Iseo.

2019: Superieure Primož Roglič wint weer in Romandië

Voor de Ronde van Romandië 2019 is de grote vraag wie Primož Roglič van een tweede eindzege op rij kan houden. De Sloveen van Jumbo-Visma is de te kloppen man na zijn overwinningen in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico, hoewel hijzelf beweert niet voor het klassement naar Zwitserland te komen; de Giro d’Italia, dát is het grote doel. In de proloog moet hij de ritzege aan landgenoot Jan Tratnik laten, maar daarna grijpt de oud-schansspringer de macht met successen in La Chaux-de-Fonds en Torgon. In de afsluitende tijdrit door Genève kan hij de kroon op zijn werk zetten. Roglič blijft foutloos: hij klokt de snelste tijden en sleept de eindwinst binnen. De Giro d’Italia wint hij niet: op het eindpodium moet hij Richard Carapaz en Vincenzo Nibali voor zich dulden.

