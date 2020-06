Dit gebeurde er in de wielerwereld op 4 juni donderdag 4 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 4 juni?

1994: Doorbraak van een superklimmer: jonge Marco Pantani zegeviert in Merano

De veertiende etappe van de Giro d’Italia 1994 brengt de renners van het Oostenrijkse Lienz naar Merano. Met de Passo di Stalle, Passo di Furcia, Passo delle Erbe, Passo di Eores en de Passo di Monte Giovo als hindernissen belooft het een pittige etappe te worden. De Italiaanse wielerliefhebbers konden de voorbije dagen al juichen voor Andrea Ferrigato en een nog jonge Michele Bartoli, maar de tifosi snakken na twee weken koers vooral naar vaderlands succes in de bergen.

De jonge Rus Yewgeni Berzin zwaait namelijk al een tijdje de scepter in de Ronde van Italië, maar in de veertiende etappe is de renner van Gewiss-Ballan even niet de belangrijkste renner in koers. Op de Passo di Monte Giovo ziet Berzin een renner van het concurrerende Carrera-Tassoni versnellen uit de groep der favorieten. Het is Marco Pantani, de beloftevolle klimmer uit Cesena, die vóór de Giro nog in de schaduw stond van zijn ploegmaat en immens populaire Claudio Chiappucci. Die laatste is na dertien etappes echter uitgeschakeld voor de eindzege.

Pantani krijgt dus alle ruimte om zijn klimkunsten te etaleren. De vroeg kalende Italiaan schiet als een komeet naar voren en bereikt in zeiknatte omstandigheden solo de top van de Monte Giovo. De voorsprong op de groep met Berzin en Induraín is niet al te groot. Pantani staat vervolgens voor de grootste uitdaging in zijn nog jonge carrière: het vasthouden van een beperkte voorsprong in de dalende slotfase naar Merano. Het blijkt het begin van een succesvolle solo en aan de streep viert Pantani dan ook de eerste zege uit zijn profcarrière.

Beelden 14e etappe Giro d’Italia 1994

Uitslag 14e etappe Giro d’Italia 1994

1998: Pantani wint op Plan di Montecampione na titanenduel met Tonkov

Marco Pantani baalt als een stekker op de top van Alpe di Pampeago. De Italiaan probeerde in de slotfase van de achttiende etappe van de Giro d’Italia 1998 zijn grote tegenstrever Pavel Tonkov uit het wiel te rijden, maar zag de Rus vooral aan zijn wiel kleven en in de laatste rechte lijn naar de ritzege sprinten. Tonkov was na een intens gevecht in de Dolomieten de psychologische winnaar, maar Pantani krijgt nog een ultieme kans om de Giro naar zijn hand te zetten. De negentiende rit voert namelijk over de Paganella en Cadino naar de top van Montecampione.

De laatste bergetappe heeft door het hoge tempo van de mannen van Mercatone Uno (de ploeg van Pantani) wel wat weg van een dollemansrit, maar op de slotklim heeft Pantani opnieuw alle moeite van de wereld om Tonkov van zich af te schudden. De Italiaan versnelt ontelbare keren, maar de Giro-winnaar van 1996 is bijzonder taai en pareert de speldenprikken van Pantani. Tonkov lijkt de etappe schadevrij door te komen, maar op ruim twee kilometer van de top buigt de renner van Mapei-Bricobi dan toch het hoofd!

Pantani kijkt achterom, ziet Tonkov steeds meer terrein verliezen en gaat dan ongenadig hard op de pedalen staan. De beste klimmer in deze Giro weet in ruim tweeduizend meter nog 57 seconden weg te rijden van Tonkov, die breed grimassend over de streep komt. In het klassement is het verschil tussen beide kemphanen plots 1:28 in het voordeel van Pantani. De eindzege is echter nog niet binnen voor Italië. De beslissing moet vallen in de individuele tijdrit in Mendrisio.

Beelden 19e etappe Giro d’Italia 1998

Uitslag 19e etappe Giro d’Italia 1998

1999: Toen er nog niks aan de hand was: Pantani excelleert op Madonna di Campiglio

Exact 22 jaar geleden beleefde Marco Pantani een van de mooiste momenten uit zijn wielercarrière met een zege op Plan di Montecampione, het dieptepunt volgt één jaar later als titelverdediger in de Giro d’Italia. Pantani lijkt in 1999 op weg naar een tweede opeenvolgende Girozege. De renner van Mercatone Uno steekt met kop en schouders boven de rest uit en wint op imponerende wijze op Gran Sasso d’Italia, Oropa en Alpe di Pampeago.

In de twintigste etappe finishen de renners na een lastige bergrit over de Ballino en Passo Durone op Madonna di Campiglio. De voorsprong van Pantani is voor de start al groot genoeg, maar de rozetruidrager wil andermaal demonstreren dat hij de beste klimmer is in deze Giro. De publiekslieveling gaat al vroeg in de aanval, raapt vluchter Hernán Buenahora op en klimt al snel alleen verder richting de top op 1522 meter hoogte.

De eerste achtervolgers verspelen ruim één minuut en in het klassement groeit de voorsprong van de Italiaan naar meer dan vijf minuten. De Giro is beslist nog voor de ultieme bergetappe naar Aprica, maar vlak voor de start van de 21e etappe belandt Pantani plots van de hemel in de hel. Maar daarover morgen meer.

Beelden 20e etappe Giro d’Italia 1999

Uitslag 20e etappe Giro d’Italia 1999

2000: Lance Armstrong en co verrast door López de Munain in proloog Dauphiné

Twintig jaar geleden begon de Dauphiné Libére met een proloog in de straten van Grenoble. Met Alex Zülle, David Millar en Lance Armstrong stonden er meerdere specialisten aan het vertrek, maar de zege ging die dag naar een renner van het toen nog bescheiden Euskaltel-Euskadi: Alberto López de Munain. De 28-jarige Spanjaard was al jaren prof bij de Baskische wielerformatie, maar was verder een nog onbeschreven blad. Sterker nog, Munain boekte een maand voor de proloog in Grenoble pas zijn eerste profzege in de Ronde van Asturië.

De ontketende Munain weet in de lastige klimproloog boven zichzelf uit te stijgen. De ritwinnaar doet bijna negen minuten over het 3,6 kilometer lange parcours, goed voor een gemiddelde snelheid van 24 kilometer per uur. Munain klokt af na 8:56 en is maar liefst elf seconden sneller dan Armstrong, die een gevoelige nederlaag incasseert. De Bask koerst uiteindelijk drie dagen in de gele leiderstrui, maar moet het kleinood inleveren na de langere tijdrit naar Saint-Chamond. Het blijken de mooiste dagen uit het sportieve leven van Munain, die hierna zijn leven als knecht weer oppakt.

Uitslag proloog Dauphiné Libére 2000

2017: Thomas De Gendt soleert naar zege in opener Dauphiné

De eerste etappe van het Critérium du Dauphiné 2017 werd een triomftocht voor Thomas De Gendt. De Belgische specialist in vroege vluchten en succesvolle solo’s sloop al vroeg in de etappe mee met een kleine kopgroep. De Gendt wist samen met Axel Domont, Antonio Nibali, Romain Sicard, Silvio Herklotz, Delio Fernández en Ángel Madrazo een voorsprong van zes minuten bij elkaar te fietsen op het peloton, dat werd aangevoerd door de mannen van Trek-Segafredo en Team Sky.

Zoals wel vaker was De Gendt met een missie op pad. De renner van Lotto Soudal kwam op alle beklimmingen als eerste boven en verzekerde zich op die manier van de eerste bergtrui. Maar de ambities van De Gendt reikten verder dan het veroveren van een nevenklassement. Op de voorlaatste klim reed de Belg samen met de Fransman Domont weg uit de kopgroep, om de coureur van AG2R La Mondiale vervolgens te lossen op de laatste helling.

Zijn medevluchters en andere collega’s in het peloton zagen De Gendt pas weer terug aan de finish in Saint-Étienne. De ritwinnaar mocht als dubbele beloning ook de gele leiderstrui aantrekken. De Gendt verloor het kleinood pas vijf dagen later na de eerste echte bergrit met aankomst in La Motte-Servolex.

Wedstrijdverslag openingsrit Critérium du Dauphiné 2017

Beelden openingsrit Critérium du Dauphiné 2017

Uitslag openingsrit Critérium du Dauphiné 2017

