Dit gebeurde er in de wielerwereld op 31 mei zondag 31 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 31 mei?

1996: Pavel Tonkov grijpt de macht op Prato Nevoso

Hoewel de naam Prato Nevoso door menig wielervolger direct wordt gelinkt aan de Giro d’Italia, was het in de rijke historie van de Giro slechts drie maal aankomstplaats van een etappe. De beklimming naar het ski-resort in de Italiaanse Alpen maakte zijn debuut in 1996. Op 31 mei van dat jaar was de wielerwereld getuige van de definitieve doorbraak van Pavel Tonkov. De destijds 27-jarige Rus eindigde al vier keer op rij bij de beste tien van het eindklassement, maar zou dat seizoen de hoofdprijs pakken. Tonkov pakte met een overwinning op Prato Nevoso het roze, om deze in het vervolg van de Giro niet meer af te geven.

Uitslag etappe 13 Giro 1996

Samenvatting etappe 13 Giro 1996 (Youtube)

1997: Dubbelslag Ivan Gotti in rit naar Cervinia

Ivan Gotti beleefde in de jaren negentig zijn grootste successen in de ronde van zijn vaderland. Hij behaalde weliswaar een knappe ereplaats met een vijfde plek in de Tour van 1995, zijn grootste succes kwam echter twee jaar later. In de Giro van 1997 kende hij als kopman van de Saeco-ploeg zijn doorbraak. Vijf dagen nadat een overstekende kat publiekslieveling Marco Pantani uitschakelde, greep Gotti de macht in de rit naar Cervinia. Hij trok tijdens de slotklim al vroeg ten aanval, om op de top met een voorsprong van meer dan veertig tellen op de nummer twee te finishen. Met zijn overwinning nam hij de roze trui over van uittredend winnaar Pavel Tonkov, die hij een dikke week later zou aflossen als Girowinnaar.

Uitslag etappe 14 Giro 1997

2001: Tosatto kent zijn moment of glory in Montebelluna

Een ronde als de Giro kent vrijwel ieder jaar wel een rit waarin een renner die de rest van het seizoen in dienst rijdt van een kopman, zijn moment in de spotlights pakt. De twaalfde rit van de Giro van 2001 valt in deze categorie. Tijdens de slechts 139 kilometer lange overgangsetappe door het noord-oosten van Italië, trekt streekrenner Matteo Tossato ten aanval. Samen met de Sloveen Zoran Klemenčič en zijn landgenoot Gilberto Simoni rijdt hij weg, om in de straten van een verregend Montebelluna de twee vakkundig te kloppen in de sprint. Simoni moest genoegen nemen met een derde plek, maar zou daags nadien op Passo Pordoi de macht overnemen van Frigo.

Uitslag etappe 12 Giro 2001

2009: Denis Menchov onderuit in regenachtig Rome, maar wint toch Giro

Dat Denis Menchov op de slotdag van de Giro 2009 de eindoverwinning in de wacht zou slepen, daar werd vooraf eigenlijk niet aan getwijfeld. De slechts twintig seconden tellende voorsprong die de kopman van de Rabobankploeg had op Danilo Di Luca was weliswaar niet ruim, maar met een 15 kilometer lange rit tegen de klok als afsluiter kon er voor specialist Menchov eigenlijk niets mis gaan. Eerder die Giro was hij al de sterkste tijdens de individuele tijdrit naar Riomaggiore en de verwachting was dat hij in Rome de klus zou klaren.

Toch werd het in de straten van de Italiaanse hoofdstad nog even spannend. Menchov gleed in de slotfase tijdens een passage over de spekgladde keien van de Via dei Fori Imperiali onderuit. De roze trui kon echter snel zijn weg weer vervolgen en zou richting de finish zijn voorsprong op Di Luca zelfs nog uitbreiden. De doorgaans als stoïcijns bekendstaande Menchov vierde zijn overwinning met een schreeuw vol van emotie.

Uitslag slottijdrit Giro 2009

Samenvatting slottijdrit Giro 2009

2015: Iljo Keisse boekt mooiste zege van zijn carrière

Hoewel de Giro in tegenstelling tot de Tour bijna jaarlijks in een andere stad wordt afgesloten, wordt ook de slotrit van La Corsa Rosa vaak beslist in een massasprint. Dat was ook de verwachting voorafgaand aan de laatste etappe van 2015, die finishte in Milaan. Maar dat was buiten Iljo Keisse en Luke Durbridge gerekend. Keisse kreeg na een aanval in de slotfase de Australiër mee als vluchtgezel. De twee slaagden erin om uit de greep van het peloton te rijden, waarna Keisse de Australiër in een sprint-a-deux wist te kloppen. In extremis bezorgde hij hiermee de Quick-Step-ploeg – die dat jaar in de Giro nog met lege handen stond – alsnog een overwinning.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 21 Giro 2015

En verder:

2000: Álvaro González de Galdeano wint in Genua

2002: Cipollini klopt Petacchi in Genua

2003: Giovanni Lombardi sterkste vluchter in Cantu

2007: Sprintzege Petacchi in Riese Pio X

2008: Sella soleert naar zege in Tirano

2014: Rogers pakt tweede ritzege op Monte Zoncolan

2015: Greg Van Avermaet slaat dubbeslag in slotrit Ronde van België

2019: Vluchter Chaves zegeviert in voorlaatste bergrit