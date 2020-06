Dit gebeurde er in de wielerwereld op 28 juni zondag 28 juni 2020 om 07:30

1980: Pevenage zegeviert na monstervlucht in Metz

Rudy Pevenage beleefde in de Tour de France van 1980 enkele hoogtepunten uit zijn carrière. De coureur van het Belgische IJsboerke, het team van onder meer Ludo Peeters en een jeugdige Peter Winnen, won in dat jaar namelijk het puntenklassement. De basis voor deze overwinning legde Pevenage in de tweede etappe, toen hij in Metz naar de overwinning spurtte. Pevenage reed in de beginfase van de etappe weg samen met Pierre Bazzo en Yvon Bertin, waarna de drie een gigantische voorsprong bij elkaar wisten te rijden op het peloton. Veel dichterbij zou het peloton in de slotfase niet meer komen, want met een toegift van tien minuten mochten Pevenage, Bazzo en Bertin om de zege sprinten. Pevenage won, terwijl Bertin de gele trui veroverde. Het maakte van Bazzo de grote verliezer van de dag.

1987: Adrie van der Poel verovert Nederlandse titel in Geulle

Adrie van der Poel won in 1987 het Nederlands kampioenschap op de weg in Geulle. Een bijzondere overwinning, want door zijn zege leek de spanning die de ploegwissel in de winter van 1986 met zich meebracht van Van der Poel af te glijden. Van der Poel had die winter Kwantum-Hallen verruild voor de PDM-ploeg, maar in het voorjaar had de Brabander nog niet weten te overtuigen.

Op het NK leek Van der Poel echter weer ‘de oude’ te zijn. Met flinke snokken wist hij een oorspronkelijke kopgroep met Hennie Kuiper, Theo de Rooij en Frans Maassen steeds verder uit te dunnen, waarna hij er uiteindelijk op de Slingerberg vandoor ging. Solo kwam Van der Poel vervolgens over de finish en mocht de Nederlander zich op het podium vervolgens in de nationale driekleur hijsen. Veel successen volgden daarna nog voor Van der Poel bij PDM, waaronder winst in twee Touretappes en Luik-Bastenaken-Luik.

1992: Tristan Hoffman wint NK na lange solo

Nederlands kampioen worden als neoprof. Tristan Hoffman deed het in 1992. Net prof bij TVM-Sanyo reed de destijds 22-jarige coureur na een lange solo in Meerssen naar de overwinning. Hoffman’s ploeggenoot Jan Siemons mocht na afloop met de nieuwe Nederlands kampioen mee het podium op, evenals Erik Breukink. Het zou voor de beloftevolle Hoffman, die datzelfde jaar ook nog eens twee etappes won in de Tour de l’Avenir, bij deze ene driekleur in zijn carrière blijven. Al was de uit de Achterhoek afkomstige Hoffman er in 1998 nog eens dichtbij, toen hij achter Michael Boogerd tweede werd.

2009: Koos Moerenhout verovert driekleur in Landgraaf

Rabobank besloot in 2009 om Koos Moerenhout niet mee te nemen naar de Tour de France. Daar zal de ploegleiding na het NK een week later vast spijt van hebben gehad, aangezien Moerenhout in zijn beste vorm naar de Nederlandse titel reed. Moerenhout maakte in volle finale eerst indruk door naar de kopgroep met Addy Engels, Kenny van Hummel, Sebastian Langeveld, Joost van Leijen, Bobbie Traksel en Maarten Tjallingii te rijden en later met een splijtende demarrage diezelfde kopgroep voor te blijven. Een gemiste kans voor de sprinter Van Hummel, die met een tweede plaats net tekort kwam.

Beelden Nederlands kampioenschap op de weg 2009

2015: Derde Nederlandse titel voor Niki Terpstra

Niet minder dan drie keer wist Niki Terpstra het Nederlands kampioenschap op de weg te winnen. De Noord-Hollander deed dat in 2010, 2012 en in 2015. Vijf jaar geleden was Terpstra de beste op het vlakke parcours in Emmen. Een verrassing, aangezien het na 235 kilometer uitdraaide op een sprint. Veel renners probeerden in de slotfase nog – tevergeefs – weg te springen uit het peloton, hetgeen voor een chaotische aanloop naar de sprint zorgde. In de regen wist Ramon Sinkeldam als eerste de laatste bocht door te gaan, waarna hij de sprint aanging. Sinkeldam, toen nog rijdend voor Giant-Alpecin, moet verbaasd hebben opgekeken toen hij Terpstra nog in extremis zag passeren en zo zijn derde Nederlandse zag pakken.

