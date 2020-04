Dit gebeurde er in de wielerwereld op 26 april zondag 26 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 26 april?

1986: Rooks blijft wereldkampioen Zoetemelk voor in Amstel Gold Race

De strijd om de overwinning in de Amstel Gold Race van 1986 ging tussen twee Nederlandse wielergrootheden. Regerend wereldkampioen Joop Zoetemelk reed in de finale in de aanval, maar werd bijgehaald door PDM-renner Steven Rooks. In een sprint-a-deux ging Zoetemelk van ver aan, maar wist Rooks hem succesvol te counteren. Met een banddikte verschil bleef hij de routinier voor. Zoetemelk – die vooraf verklaarde dat dit zijn laatste Gold Race zou zijn – zou een jaar later sportieve revanche halen.

Samenvatting Amstel Gold Race 1986

Uitslag Amstel Gold Race 1986

1997: Bjarne Riis wint de Amstel Gold Race

Het lijstje overwinningen op de erelijst van Bjarne Riis is niet bijzonder lang, maar in de herfst van zijn carrière reed hij toch enkele mooie overwinningen bij elkaar. Na zijn Tourwinst in 1996 zou hij het seizoen erop in de Amstel Gold Race ook een mooie klassieke zege aan zijn palmares toevoegen. De Deen maakte aanvankelijk deel uit van een kopgroep van acht, tot materiaalpech hem tot inhalen dwong. Riis kwam terug en besloot vrij snel daarna er alleen vandoor te gaan. De laatste 36 kilometer reed hij solo aan de leiding, om vervolgens in aankomstplaats Maastricht met 46 seconden voorsprong te finishen. Na zijn loopbaan zou blijken waar Riis zijn hoogvorm aan te danken had.

Samenvatting Amstel Gold Race 1997

Uitslag Amstel Gold Race 1997

2009: Oppermachtige Andy Schleck de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik

Andy Schleck voerde in 2009 tijdens Luik-Bastenaken-Luik een groots nummer op. De jonge Luxemburger opent op de Roche aux Faucons de jacht op leider Philippe Gilbert, die hij even later bij weet te halen. Op 18 kilometer van het einde gaat de jongste Schleck-broer er alleen vandoor. Schleck rijdt in de finale steeds verder weg van zijn achtervolgers en heeft in Ans uitgebreid de tijd om te vieren. Op 23-jarige leeftijd wint hij een klassieker. Wanneer enkele jaren later de balans opgemaakt wordt, blijkt het zijn enige grote zege in een eendagskoers ooit. Slechts vijf jaar later zet hij vanwege een knieblessure vroegtijdig een punt achter zijn carrière.

Wedstrijdverslag Luik-Basenaken-Luik 2009

Samenvatting Luik-Basenaken-Luik 2009

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2009

2015: Alejandro Valverde sprint naar nieuwe zege in regenachtige Luik-Bastenaken-Luik

In een natte editie van La Doyenne is het Astana die het eerste gedeelte van de koers controleert. Astana-renners Michele Scarponi en Tanel Kangert rijden samen met Esteban Chaves enige tijd vooruit, maar zouden het niet tot het einde volhouden. In de finale reden Jakob Fuglsang, Roman Kreuziger en Giampaolo Caruso in de aanval, maar het drietal werd op Saint-Nicholas ingerekend door een door Valverde aangevoerde groep achtervolgers. Valverde haalt in de finale hoogstpersoonlijk de ontsnapte Daniel Moreno terug, om vervolgens in de sprint iedereen erop te leggen. Voor de Spanjaard was het zijn derde zege in Luik.

Wedstrijdverslag Luik-Basenaken-Luik 2015

Samenvatting Luik-Basenaken-Luik 2015

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2015

2018: De Gendt doet een ‘De Gendt-je’ in Romandië

Het tot een goed einde brengen van een lange ontsnapping behoort tot het handelsmerk van Thomas De Gendt. Zijn knappe overwinning in de Touretappe naar Saint-Étienne ligt nog redelijk vers in het geheugen, maar ook de tweede rit in de Ronde van Romandië 2018 is er één die er mag wezen. De Gendt sprong in de etappe op weg naar Yverdon-les-Bains mee met de vroege vlucht. Zijn medevluchters vielen één voor één af, waarna De Gendt op ongeveer twintig kilometer voor het einde als laatste afscheid nam van Nathan Brown. De Gendt bleef in de slotfase uit de greep van het jagende peloton, waarna hij een knap staaltje hardrijden beloond zag worden met de ritzege. Pas twee minuten later zou Sonny Colbrelli de sprint van het achtervolgende peloton winnen.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 2 Ronde van Romandië 2018

En verder:

1978: Jos Schipper wint Vueltarit naar Gijon

1981: Heddie Nieuwdorp wint Vueltarit naar Mérida

2013: Gianni Meersman zegeviert in derde rit Romandië

2019: Robbert de Greef (27) overleden