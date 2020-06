Dit gebeurde er in de wielerwereld op 25 juni donderdag 25 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 25 juni?

1995: NK – Servais Knaven maakt het namens TVM af in Limburg

In de jaren negentig van de vorige eeuw sloeg het NK-circus zijn tenten op in het Limburgse plaatsje Meerssen. Nederlandse profwielrenners streden hier van 1990 tot en met 1998 om de Nederlandse titel, in 1999 besloot de organisatie naar het nabijgelegen Gulpen te trekken. In 1995 gaat de Nederlandse driekleur opnieuw naar een renner van TVM, na de verrassende titel van oudgediende Steven Rooks een jaar eerder. Dit keer is Servais Knaven de renner die als eerste over de streep rijdt, voor Danny Nelissen en Maarten den Bakker, nog een renner van de TVM-ploeg.

De uit Gelderland afkomstige Knaven is dan net 24 jaar oud en nog niet zo heel lang prof. De klassiekerspecialist is pas bezig aan zijn tweede volledige seizoen bij TVM en heeft voor de start van het NK wielrennen slechts één TVM-zege achter zijn naam staan: een tijdrit in de Commonwealth Bank Classic. Knaven slaagt er in Meerssen echter in om een solo van 13 kilometer af te ronden. De aandacht gaat ook uit naar Nelissen, de nummer twee aan de streep, die na hartproblemen weer flink aan de weg timmert als amateur en in Limburg laat zien opnieuw profwaardig te zijn.

De kersverse kampioen Knaven is na afloop maar wat blij met zijn eerste driekleur. “Vorig jaar reed ik de hele dag voorop, maar ontbrak het me in de finale aan kracht. Nu lukte het me om de grote versnelling tot het einde rond te draaien. Dat geeft aan dat ik veel sterker ben geworden.” Knaven boekt zes jaar later de grootste zege uit zijn lange carrière. U weet wel, die zeiknatte en daardoor modderige editie van Parijs-Roubaix.

Uitslag NK wielrennen 1995

2000: NK – Van Bon verovert driekleur na sprint-à-deux met Moerenhout

Léon van Bon was als nieuweling een veelwinnaar, won als belofte de nodige wedstrijden en kende ook als profwielrenner succes. De klassiekerrenner beschikte, zeker na een zware koers, over een vlammend eindschot. Van Bon veroverde vele nationale titels in verschillende jeugdcategorieën, maar hij moest na zijn profdebuut in 1994 een tijdje wachten op de eerste titel bij de profs. In 2000 is het voor de eerste keer raak in het Zuid-Limburgse Gulpen, na een sprint-à-deux met Koos Moerenhout. De twee renners weten een grote voorsprong bij elkaar te fietsen.

Moerenhout moet als coureur van Farm Frites opboksen tegen zijn ex-collega’s van Rabobank, al enkele jaren dé te kloppen ploeg op het NK. De bankiersformatie kan in Gulpen – naast Van Bon – ook rekenen op oud-winnaars Maarten den Bakker, Michael Boogerd en toppers als Erik Dekker en Steven de Jongh. Moerenhout rijdt, eenmaal weggereden met Van Bon, echter stoïcijns door en maakt indruk op het lastige parcours, maar blijkt in de finale niet opgewassen tegen de veel snellere Van Bon, die tot zijn grote opluchting zijn eerste titel bij de profs weet op te eisen.

Van Bon weet twee weken na zijn triomf in Gulpen een Touretappe te winnen met aankomst in Tours. De Nederlander verdient inmiddels de kost als fotograaf, wat betekent dat hij anno 2020 nog altijd deel uitmaakt van het peloton.

Uitslag NK wielrennen 2000

2006: NK – Boogerd pakt derde en laatste titel na ‘schimmige finale’

‘Titel Boogerd na schimmige finale’, zo kopte Trouw na de Nederlandse titelstrijd in Maastricht. Michael Boogerd kon zijn geluk niet op na het besef dat hij zojuist voor een derde keer nationaal kampioen was geworden. De vaandeldrager van het vaderlandse wielrennen slaagt erin om samen met de piepjonge Sebastian Langeveld weg te rijden. Langeveld is op 25 juni 2006 nog maar 21 lentes jong en koerst voor het bescheiden Skil-Shimano, maar is niet geïmponeerd door Boogerd en zijn kornuiten van het dominante Rabobank en neemt zelfs het initiatief.

Tweevoudig kampioen Boogerd probeert in de diepe finale nog een keer weg te rijden van Langeveld, maar moet constateren dat zijn inspanning niet ver genoeg draagt om zijn jongere landgenoot ook daadwerkelijk uit het wiel te kletsen. De wielerfans maken zich op voor een sprint-à-deux tussen twee verschillende generaties, maar dan beginnen de koplopers te praten. “Breukink (de ploegleider van Rabobank, red.) vraagt of het in orde is!”, roept Boogerd al schreeuwend naar Langeveld. Die laatste schudt niet veel later ostentatief met zijn bovenbenen.

Enkele tellen later gaat Boogerd nog een keer aan en ditmaal reageert Langeveld niet. Boogerd is nu wel alleen en komt solo over de finish, Langeveld moet genoegen nemen met de zilveren medaille. Een jaar later koerst Langeveld voor, jawel, Rabobank. Boogerd staat overigens niet meer in de boeken als de Nederlandse kampioen van 2006, na een dopingschorsing en een beslissing van de UCI om zijn resultaten tussen 2005 en 2007 te schrappen. De titel ging echter niet naar runner-up Langeveld, waardoor er officieel geen winnaar is van het NK 2006.

Uitslag NK wielrennen 2006

2016: NK – Groenewegen snelt naar titel in Ouddorp, Stroetinga baalt

Wim Stroetinga kwam naar Ouddorp om Nederlands kampioen te worden, maar de sprinter van Parkhotel Valkenburg moest genoegen nemen met een derde plaats en de bronzen medaille. “Ik wil winnen en kom hier niet om derde te worden”, zo vertelde hij vlak de finish voor de WielerFlits-camera. Stroetinga was behoorlijk pissig na een verre van vlekkeloze sprint. “Dan lijkt het me logisch dat je boos bent, toch?” De titel gaat naar LottoNL-Jumbo, aangezien Dylan Groenewegen als topfavoriet geen fout maakt in de sprint en Wouter Wippert achter zich laat.

Het NK op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wordt afgewerkt in een moordend tempo. Dit blijkt geen ideaal scenario voor vluchtgroepjes, maar de sprinters wrijven in hun handen naarmate de finish met rasse schreden dichterbij komt. Mathieu van der Poel probeert tijdens zijn eerste NK op de weg bij de profs nog wat te ondernemen, maar de alleskunner wordt met drie medevluchters op tijd ingerekend. Ook een aanvalspoging van Pim Ligthart wordt in de kiem gesmoord, waardoor we gaan sprinten met een omvangrijke groep.

Groenewegen grijpt vervolgens op de Brouwersdam het rood-wit-blauw, een truitje dat al gedrukt was door de ploeg. “Ik ben vandaag van mijn eigen kracht uitgegaan”, zo vertelt hij na afloop aan WielerFlits. De Amsterdammer mag zijn tricot een week later alweer showen in zijn eerste Tour de France. “Het mooiste zou zijn met een etappezege, maar daar mag je niet vanuit gaan in je eerste Tour. Maar: als je meedoet, kan je winnen. We gaan proberen dit voort te zetten. Wie weet rolt er dan iets heel moois uit.”

Wedstrijdverslag

Interview met de winnaar

Beelden NK wielrennen 2016

Uitslag NK wielrennen 2016

2017: NK – Sinkeldam verrast topfavoriet Groenewegen in ’s-Heerenberg

Dylan Groenewegen begint één jaar na zijn triomf in Ouddorp opnieuw als topfavoriet aan het NK wielrennen. De sprinter van LottoNL-Jumbo krijgt in de Gelderse stad ‘s-Heerenberg, gemeente Montferland, een ideaal parcours voorgeschoteld, maar blijkt aan het einde van de rit te vermoeid om nog écht mee te spelen om de overwinning. “Ik had gewoon de snelheid niet meer. Het is heel lastig geweest en dat voel ik ook op het einde. Dan is mijn sprint niet meer zo scherp als vorig jaar op Goeree-Overflakkee”, zo vertelt de nummer drie na een felbetwist kampioenschap.

Groenewegen moet aan de finish buigen voor Ramon Sinkeldam en Wouter Wippert. Die laatste maakt het zegegebaar na een millimetersprint met Sinkeldam, maar de renner van Cannondale-Drapac blijkt te vroeg te hebben gejuicht. Na het bestuderen van de fotofinish wordt Sinkeldam tot winnaar uitgeroepen, die zelf ook spreekt van een verrassing. “Het was heel zwaar, zwaarder dan verwacht, maar zwaar genoeg. Ik had een goede dag en ben vrij snel op een lastige aankomst, maar ik ben niet snel genoeg om Groenewegen na een vlakke sprint te kloppen.”

“Maar het was nu een lastige aankomst én een lastige wedstrijd, dus dat was genoeg”, aldus Sinkeldam na de grootste zege uit zijn carrière.

Wedstrijdverslag

Interview met de winnaar

Beelden NK wielrennen 2017

Uitslag NK wielrennen 2017

En verder:

1966: Tour de France: Bitossi boekt dagsucces in Caen

1972: NK – Tino Tabak finisht voor Zoetemelk in Valkenburg

1976: Tour de France: Geletruidrager Maertens vloert sprintconcurrenten in Angers

1978: NK – 1-2-3 voor Ti-Raleigh in Beek, Lubberding nieuwe kampioen

1981: Bernard Hinault opent Tour met proloogzege in Nice

1987: Tour de Suisse: Paganessi ziet als eerste de streep in voorlaatste rit

1991: Ludwig verslaat De Wilde na sprint in Genève

1992: Roberto Pagnin bezorgt Lotus-Festina zege in Laax

1997: Camenzind maakt indruk met solozege in Davos, Agnolutto houdt stand

1998: Tour de Suisse: Aebersold kraait opnieuw victorie, Garzelli eindwinnaar

2001: Garzelli krijgt vrijgeleide van het peloton op weg naar Naters

2002: Garate viert in Ronde van Zwitserland na diskwalificatie Bortolami

2003: Tour de Suisse: Vinokourov neemt eindzege mee naar huis, Cooke wint slotrit

2014: NK tijdrijden – Topfavoriet Dumoulin wint met royaal verschil

2017: BK – Winnaar Naesen schreeuwt het uit na millimetersprint met Vanmarcke