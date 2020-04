Dit gebeurde er in de wielerwereld op 25 april zaterdag 25 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 25 april?

1987: Joop Zoetemelk wint op 40-jarige leeftijd de Amstel Gold Race

Joop Zoetemelk was in 1987 aan zijn laatste jaar bij de profs bezig. Nog één keer stond hij aan de start van de Amstel Gold Race, de vaderlandse klassieker die nog ontbrak op zijn palmares. Een jaar eerder werd hij (in de regenboogtrui) al eens tweede, na een verloren sprint van de veertien jaar jongere Steven Rooks (maar daarover morgen meer). Op 25 april 1987 maakt hij in de finale deel uit van een kopgroep van vijf. Wanneer hij van kop af versnelt en zijn medevluchters blijven zitten, is de beslissing een feit. Zoetemelk gaat alleen verder en bij de aankomst in Meerssen heeft hij een halve minuut voorsprong op Rooks, als tweede zou finishen. Voor Zoetemelk zou het de laatste grote overwinning uit zijn carrière blijken.

Samenvatting Uitslag Amstel Gold Race 1987

Uitslag Amstel Gold Race 1987

1992: Ludwig sterkste sprinter in Maastricht

In de jaren ’80 gold de Oost- Duitser Olaf Ludwig achter het ijzeren gordijn als een van de topamateurs. Na de val van de Muur haalde Peter Post hem in 1990 naar Panasonic. De Duitser met het sterke eindschot bezorgde de ploeg-Post de ene overwinning naar de andere. Ook in de klassiekers bezorgde hij de ploeg succes. Op 25 april 1992 zou er over de overwinning beslist worden in een sprint van een grote groep. De ijzersterke Ludwig ging de sprint al van vroeg aan en bleef Johan Museeuw en Dimitri Konyshev met fietslengtes voor.

Samenvatting Amstel Gold Race 1992 (Sporza)

Uitslag Amstel Gold Race 1992

1998: Järmann klopt Den Bakker en wint Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race was voor Rolf Järmann een koers naar zijn hart. In 1993 klopte hij al eens Gianni Bugno in een sprint-a-deux. Vijf jaar later kreeg hij een nieuwe kans. Na een tumuleuze wedstrijd (waarin TVM-ploegleider Cees Priem onderweg Scott Sunderland van de sokken reed) demarreerde Maarten Den Bakker in de finale uit een kopgroep van zeven. Hij krijgt Järmann met zich mee. Nadat Den Bakker er tijdens de slotklim niet in slaagt om Järmann te lossen, legt de Zwitser hem in de sprint erop.

Samenvatting Amstel Gold Race 1998 (Sporza)

Uitslag Amstel Gold Race 1998

2004: Deja vu voor Rebellin en Boogerd in Luik

Bovenstaande foto komt bekend voor. Een week eerder kende de Amstel Gold Race namelijk precies dezelfde ontknoping. Na een pittige Ardennenklassieker moest er wederom gesprint worden om de overwinning. Na een aanval van Michael Boogerd op Saint-Nicholas kreeg hij Davide Rebellin en Alexandre Vinokurov met zich mee. Een laatste wanhoopspoging in de finale zou voor Boogerd niet voldoende zijn om Rebellin af te schudden. Net als een week eerder bleef de Italiaan hem in de sprint voor. Boogerd zou The Shadow later ‘zijn meest vervelende tegenstander’ noemen. De Italiaan voltooide met zijn overwinning in Luik de triple. Binnen een week won hij de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Sindsdien zou enkel Philippe Gilbert (2011) hem dat nadoen.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2004

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2004

2010: Was er een afspraak tussen Vino en Kolobnev?

In deze rubriek passeren regelmatig omstreden overwinningen de revue. Ook Luik-Bastenaken-Luik van 2010 pas in de rijtje. Over de manier waarop Alexandre Vinokourov (die terugkeerde na een dopingschorsing van twee jaar) medevluchter Alexandr Kolobnev in Luik versloeg, zou namelijk nog jaren nagepraat worden. Tot in de rechtszaal aan toe. Was er sprake van omkoping, of was die ene dubieuze betaling van 150.000 toch het een lening? Pas in november 2019 werden beide renners (negen jaar na dato!) vrijgesproken. Wegens een gebrek aan bewijs.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2010

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2010

En verder:

1968: Jan Janssen wint 2 Vuelta-ritten op 1 dag

1971: Merckx wint voor de tweede keer in Luik

1980: In het Spaanse Murcia wordt toekomstig wereldkampioen Alejandro Valverde geboren

1986: Zege voor Jean-Paul van Poppel in Scheldeprijs

2007: Davide Rebellin is de sterkste op de Muur van Hoei