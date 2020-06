Dit gebeurde er in de wielerwereld op 24 juni woensdag 24 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 24 juni?

1973: Zoetemelk pakt Nederlandse titel in Valkenburg

Valkenburg is in 1973 opnieuw het strijdtoneel voor de Nederlandse kampioenschappen. Een jaar eerder kwam Joop Zoetemelk in het Zuid-Limburgse Heuvelland nog te laat om Tino Tabak van de winst te houden, dus deze keer kan hij revanche nemen. Vóór de nationale titelstrijd had de renner van Gitane al zijn goede vorm getoond in de Franse meerdaagse Midi Libre en op de dag van de waarheid maakt hij veel indruk. Halverwege de wedstrijd over 187,5 kilometer, op een vlakke weg na de bevoorrading, rijdt Zoetemelk weg uit een kopgroep om aan een solotocht van 90 kilometer te beginnen. Hij jaagt zijn voorsprong snel op en blijft de concurrentie ruimschoots voor aan de finish: nummers twee en drie Ben Janbroers en Gerben Karstens komen met een achterstand van 7:20 over de streep.

Beelden NK wielrennen 1973

Uitslag NK wielrennen 1973

1984: Jan Raas voor de derde keer Nederlands kampioen

Voor het Nederlands kampioenschap van 1984 wordt voor het eerst sinds jaren een volledig open strijd verwacht. De vorige zes jaar ging de titel steeds naar de Raleigh-ploeg van Peter Post met Lubberding, Van der Velde, Hanegraaf en Raas. Maar in 1983 kwam het tot een breuk tussen Post en zijn renner Raas, die opstapte en voor zichzelf begon. Dus staat Raas met zijn ploeg Kwantum in Limburg lijnrecht tegenover Post, die in Panasonic een nieuwe hoofdsponsor had.

De verwachte clash blijft uit. Al na 45 kilometer ontstaat een kopgroep van vier renners. Raas sluit daarin een niet-aanvalsverdrag met de in Italiaanse dienst rijdende Van der Velde, terwijl Post-renners Lubberding en Oosterbosch het tempo hoog opjagen om de ploeg van Raas tot een afmattende achtervolging te verleiden. Die opzet lijkt te slagen: Kwantum zet zich op kop van het peloton. Het gat van vier minuten wordt weliswaar gehalveerd, maar nooit dichtgereden.

Raas is onzeker over zijn kansen en draait aanvankelijk niet mee in de kopgroep. Pas als duidelijk wordt dat zijn ploegmaats tot een bijrol zijn veroordeeld, draagt ook de Zeeuw zijn steentje bij. “Ik wilde absoluut niet kampioen worden aan het wiel van een tegenstander. Dat is mijn stijl niet”, zegt hij later daarover. In de laatste tien kilometer wordt hij onder druk gezet door Lubberding en sluit aan. Uiteindelijk is Raas zijn medevluchter in de sprint ruimschoots de baas.

Uitslag NK wielrennen 1984

1989: Maassen bezorgt Superconfex driekleur in Rheden

Net als een jaar eerder wordt het NK wielrennen van 1989 betwist op de Veluwe, op het Posbank-tracé bij Rheden. Nico Verhoeven lijkt op weg naar de titel, nadat hij op 40 kilometer van de finish in de aanval ging. Tot achter hem acht renners zich losmaken met daarbij ook zijn Superconfex-ploegmaats Frans Maassen, Gerrit Solleveld en Patrick Tolhoek. Jan Raas, hun ploegleider, geeft zijn mannen het bevel om voluit achter Verhoeven aan te rijden om te voorkomen dat snelle mannen als Peter Pieters en Jean-Paul van Poppel kunnen terugkeren. En op 12 kilometer van de streep wordt een teleurgestelde Verhoeven ingerekend. In de slotfase ruikt Maassen zijn kans en krijgt Johan Lammerts en Maarten Ducrot mee. In de laatste klim versnelt hij en verdedigt een kleine voorsprong tot aan de streep. Verhoeven vloekt, maar Raas en zijn Superconfex hebben tòch hun driekleur.

Uitslag NK wielrennen 1989

1990: Winnen verovert nationale titel in Meerssen

Een jaar na Maassens gewonnen kampioenschap op de Veluwe opteert de nationale wielerbond weer voor een titelstrijd in het Limburgse Heuvelland, op een parcours waarvan bijna een kwart bergop loopt. Daardoor zijn Steven Rooks en Erik Breukink op voorhand de grootste favorieten voor de overwinning. Maar dat de ervaren Peter Winnen met de driekleur gaat lopen, ziet niemand aankomen. Op bijna 50 kilometer voor het einde schuift de 32-jarige renner mee in een kopgroep, met daarbij ook zijn ploeggenoten Frans Maassen en Jelle Nijdam. Rooks, Breukink en Henri Manders zijn de andere namen vooraan, maar moeten het afleggen tegen de overtalsituatie van Buckler. Nadat Maassen en Winnen de tegenstand al eens hebben geprikkeld, is de derde aanval van Winnen er te veel aan. Die breidt zijn voorsprong uit in de laatste twintig kilometer en brengt de titel veilig binnen in Meerssen. Rooks komt anderhalve minuut later als tweede over de streep.

Uitslag NK wielrennen 1990

2012: Niki Terpstra pakt nationale titel in Kerkrade

De weergoden hebben het gemunt op het peloton dat in 2012 in Kerkrade van start gaat voor het NK wielrennen. Stromende regen maakt de toch al lastige omloop, waarop de omvangrijke Rabo-ploeg de favoriet is, nòg zwaarder. Het weerhoudt Quick Step-renner Niki Terpstra er niet van om na Beek (2010) voor de tweede keer de nationale titel te claimen. Op ruim vijftig kilometer van de streep trekt de 28-jarige hardrijder stevig door en hij krijgt Vacansoleil-renner Bert-Jan Lindeman mee. Als hij zijn medevluchter achterlaat, wacht Terpstra een lange solo. Wilco Kelderman, Bauke Mollema en Robert Gesink proberen Lars Boom nog terug te brengen, maar het beste is ervan af. Terpstra houdt stand en bereikt met bijna twee minuten voorsprong de finish. Boom wordt nog wel tweede, vóór Lindeman.

Verslag NK wielrennen 2012

Beelden NK wielrennen 2012

Uitslag NK wielrennen 2012

En verder:

1991: Franco Vona soleert naar winst in bergetappe over Furkapas

1992: Éric Boyer wint koninginnenrit over San Bernardino en Julier

1993: Oezbeek Abduzhaparov is de snelste in slotetappe naar Zürich

1997: Rolf Aldag bekroont solo van 30 kilometer met zege in Wetzikon

1998: Laurent Jalabert blijft Zberg en Ullrich voor in tijdrit rond Ittigen

1999: De Pasquale klopt vluchters in Winterthus bij eindzege Casagrande

2001: Sergei Ivanov verslaat Vinokourov en Jalabert in Mendrisio

2002: Rasaanvaller Alexandre Moos grijpt dagsucces in Verbier

2003: Specialist Bradley McGee snelt naar tijdritwinst in Gossau

2007: Karpets onttroont Efimkin in Bern op slotdag, Cancellara wint tijdrit