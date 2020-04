Dit gebeurde er in de wielerwereld op 24 april vrijdag 24 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 24 april?

1982: Raas boekt vijfde en laatste zege in ‘zijn’ Amstel Gold Race

Jan Raas is al vaker de revue gepasseerd in deze rubriek en niet geheel toevallig vaak in combinatie met de Amstel Gold Race. Voor zijn eerste zege in de heuvelklassieker moeten we terug naar 1977. De Zeeuw won de meeste edities in het shirt van TI-Raleigh, maar mocht ook een keer als wereldkampioen plaatsnemen op het hoogste treetje van het podium. In 1982 gaat klassiekerspecialist Raas op jacht naar zijn vijfde zege in zes jaar tijd. De wedstrijd is 237 kilometer lang, start in Heerlen, finisht in Meerssen en kent onderweg vele hellingen.

Raas vindt zichzelf na een zware wedstrijd terug in een elitegroepje van zes renners, met daarbij ook Stephen Roche, Gregor Braun, Phil Anderson, Hennie Kuiper en Sean Kelly. Nederland is met twee renners goed vertegenwoordigd, maar Kuiper ziet zijn winstkansen in de finale slinken door een lekke voorband. Raas kent geen pech, versnelt op goed 700 meter van de streep en de rest twijfelt. Roche probeert nog te reageren, maar komt veel te laat en ziet de kopman van TI-Raleigh zijn vuisten ballen. Het blijkt de laatste zege van de Nederlander in de ‘Amstel Gold Raas’.

Samenvatting Amstel Gold Race 1982

Uitslag Amstel Gold Race 1982

1999: Boogerd maakt droom waar na millimetersprint met Armstrong

Het is inmiddels al meer dan twintig jaar geleden, maar Michael Boogerd mocht een week geleden nog eens uitleggen hoe hij de finale van de Amstel Gold Race 1999 beleefde. De in België woonachtige Hagenaar deed dit voor de populaire podcast The Move van ex-collega Lance Armstrong, de man die toen genoegen moest nemen met de tweede plaats. Het werd een millimetersprint in de straten van Maastricht, na een veelbesproken editie van de Amstel Gold Race. Beide renners lieten zich geregeld zien aan kop van het peloton en waren mee toen er een elitegroepje ontstond in de Limburgse heuvels.

Armstrong en Boogerd reden op een gegeven moment alleen voorop, maar kregen met nog veertig minuten koers te gaan het gezelschap van Gabriele Missaglia en Markus Zberg. Die laatste was een ploeggenoot van Boogerd en moest als snellere man Rabobank aan een prestigieuze overwinning helpen. Zberg en Missaglia kwamen echter ten val na een botsing met een motard, waardoor Boogerd en Armstrong niet veel later om de zege mochten sprinten. De Nederlandse kampioen reed – tegen zijn natuur in – nauwelijks meer op kop in de finale, waardoor hij nog over genoeg krachten beschikte om een sterke Armstrong met enkele centimeters te kloppen in een felbetwiste eindspurt.

Samenvatting Amstel Gold Race 1999

Uitslag Amstel Gold Race 1999

2005: Vinokourov verslaat medevluchter Voigt in Luik-Bastenaken-Luik

Alexander Vinokourov kon in 2005 al pronken met een prachtige erelijst. Zo won hij in 2003 de Amstel Gold Race en wist hij rittenkoersen als de Dauphiné Libéré, de Ronde van Zwitserland en Parijs-Nice winnend af te sluiten. De Kazachse rasaanvaller was echter nog altijd op zoek naar zijn eerste monumentale zege en dus trok hij in de 91e editie van Luik-Bastenaken-Luik al vroeg ten aanval. Vinokourov kreeg het gezelschap van Jens Voigt, een renner die ook niet vies was van de nodige aanvalskilometers.

Vinokourov en Voigt bleken uitstekende sparringspartners, werkten voorbeeldig samen en wisten hun voorsprong op het peloton stelselmatig uit te bouwen. In de finale trokken de koplopers over de Col de la Redoute en de Côte de Saint-Nicolas, maar werden er geen verschillen gemaakt op weg naar de finish in Ans. Achter de ruggen van Vinokourov en Voigt probeerden favorieten als Michael Boogerd, tweevoudig winnaar Paolo Bettini en Cadel Evans nog de oversteek te maken, maar het kalf bleek verdronken.

In de sprint om de zege kwam Vinokourov als winnaar uit de bus, die met een oerkreet liet merken uiterst blij te zijn met zijn eerste overwinning in een wielermonument. De tweede plaats ging naar een teleurgestelde Voigt, Boogerd moest genoegen nemen met plek drie. De Nederlander bleek (eindelijk) de sterkste van de favorieten, maar won dus opnieuw niet zijn droomkoers. Boogerd werd later nog uit de uitslag geschrapt na een dopingschorsing.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2005

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2005

2011: Gilbert bekroont succesvol voorjaar met zege in droomkoers

Philippe Gilbert wint anno 2020 nog altijd grote wielerwedstrijden, maar het verbleekt toch allemaal bij de dominantie die hij in 2011 tentoonspreidde. De Belg won in het shirt van Omega Pharma-Lotto de ene na de andere koers door versmachtende demarrages en eindsprints. De Waal begon als topfavoriet aan Luik-Bastenaken-Luik na overwinningen in de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl en stelde ook in de laatste voorjaarswedstrijd niet teleur. Hij was in de finale op pad met de gebroeders Andy en Fränk Schleck.

De twee Luxemburgers verhoogden het tempo op de Roche aux Faucons en reden weg van de concurrentie, op één renner na: Philippe Gilbert. De Belg schuwde het kopwerk niet, waardoor de drie renners vooruit bleven en we een sprint-a-trois kregen om de eerste plaats. Nou ja, sprint? De snelle en explosieve Gilbert hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om naar de zege te spurten, de gebroeders Schleck leken tevreden met een podiumplaats. Voor Gilbert was het de kers op de taart en een droom die werkelijkheid werd: de Waal won dan toch zijn thuiswedstrijd.

Verslag Luik-Bastenaken-Luik 2011

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2011

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2011

2016: Poels trotseert wind, regen en kou in ‘La Doyenne’

Wout Poels heeft weleens een mindere dag in zijn carrière, maar op een goede dag stijgt de Limburgse klimmer tot grote hoogten. We denken spontaan aan zijn zege in een verregende editie van Luik-Bastenaken-Luik, nu precies vier jaar geleden. De 102e editie van het Waalse wielermonument wordt verreden in barre weersomstandigheden. Regen, wind, kou… Renners komen verkleumd over de finish na een zware dag in het zadel. Poels heeft misschien ook wel last van rillende vingers en klapperende tanden, maar heeft bovenal erg goede benen.

De renner van (toen nog) Team Sky won na een niet al te enerverende editie. Weinig renners hebben zin om voorop te rijden op weg naar Ans. Carlos Betancur laat zich even zien, maar bij favorieten als Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe en Daniel Martin is de aanvalslust ontnomen door het slechte weer. Of kunnen deze heren gewoon niet beter? Hoe dan ook, het is wachten op de laatste tien kilometer en de steile kasseienklim van de Côte de la Rue Naniot (een eenmalig experiment van organisator ASO) voor vuurwerk tussen de favorieten.

Het is Michael Albasini die als eerste zijn kaarten op tafel gooit, Samuel Sánchez, Rui Costa en Poels reageren. Deze vier renners rijden vol door in de wetenschap dat de overige toppers moeten passen. In de sprint die volgt zet Poels als eerste aan, maar Albasini komt als naaste belager slechts aan het achterwiel. Nederland heeft na bijna drie decennia eindelijk weer een opvolger voor Adrie van der Poel.

Verslag Luik-Bastenaken-Luik 2016

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2016

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2016

