Dit gebeurde er in de wielerwereld op 23 april donderdag 23 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 23 april?

1983: Anderson volhardt met zege in Amstel Gold Race

Phil Anderson won in 1983 de Amstel Gold Race. De Australiër kwam op deze dag solo aan in Meerssen. Anderson moest flink volharden om zijn zege over de streep te trekken. De coureur was namelijk eerder in de wedstrijd met Joop Zoetemelk, maar leek in de slotfase teruggepakt te worden. Een groepje met onder meer Steven Rooks en Adrie van der Poel stond namelijk op het punt om de aansluiting te maken op de Cauberg. Zoetemelk werd bij de kraag gegrepen, Anderson besloot nog eenmaal gas te geven. Het leverde hem uiteindelijk de zege op.

Samenvatting Amstel Gold Race 1983

Uitslag Amstel Gold Race 1983

1994: Museeuw wint Amstel Gold Race na sprint-a-deux

Johan Museeuw had in het voorjaar van 1994 al Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. De Belg zou twee maanden later ook de Amstel Gold Race winnen. Museeuw was in de straten van Maastricht de Italiaan Bruno Cenghialta te snel af. De twee coureurs waren ternauwernood uit handen gebleven van een achtervolgende groep met voornamelijk Fransen en Italianen, die zeven seconden later om de tweede plaats mochten sprinten. Ploeggenoot Marco Saligari mocht met Museeuw als derde het podium op.

Samenvatting Amstel Gold Race 1994

Uitslag Amstel Gold Race 1994

2003: Astarloa wint Baskisch onderonsje in Waalse Pijl

Igor Astarloa zou in 2003 met het wereldkampioenschap op de weg zijn grootste overwinning uit zijn carrière boeken. Maar eerder dat jaar boekte de Bask ook nog een fraaie zege in de Waalse Pijl. Astarloa maakte deze dag onderdeel uit van een omvangrijke kopgroep, die hij op de voorlaatste beklimming van de dag zijn hielen liet zien. Mede-Bask Aitor Osa kwam nog aansluiten bij Astarloa, maar hij kon op de laatste beklimming van de Muur van Hoei Astarloa niet van de zege houden.

Samenvatting Waalse Pijl 2003

Uitslag Waalse Pijl 2003

2006: Valverde wint Luik-Bastenaken-Luik voor eerste maal

Alejandro Valverde verkeerde in 2006 al in bloedvorm. De Spanjaard schreef op deze dag veertien jaar geleden na de Waalse Pijl ook Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Valverde was na meer dan 250 kilometer koers met Michael Boogerd, Patrik Sinkewitz, Damiano Cunego, Paolo Bettini, Fränk Schleck en Chris Horner overgebleven, die hij in Ans allemaal te snel af was. Het zou de eerste van vier overwinningen zijn in La Doyenne voor de toen 25-jarige Valverde.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2006

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2006

2008: Kim Kirchen zegeviert op de Muur van Hoei

Kim Kirchen zou twaalf jaar geleden de grootste overwinning uit zijn carrière boeken. De Luxemburger was dat jaar de beste op de Muur van Hoei en kon zodoende Waalse Pijl op zijn palmares bijschrijven. De Luxemburger wist in de slotkilometer Cadel Evans bij te halen en achterlaten. Evans moest het uiteindelijk doen met de tweede plaats, Damiano Cunego met de derde.

Samenvatting Waalse Pijl 2008

Uitslag Waalse Pijl 2008

En verder:

1972: Eddy Merckx wint Waalse Pijl

1978: Joseph Bruyere wint Luik-Bastenaken-Luik voor de tweede maal

1988: Jelle Nijdam brengt Nederland in extase met zege in Amstel Gold Race

2014: Valverde begint aan streak van vier met zege in Waalse Pijl

2017: Valverde eert overleden Scarponi met zege in Luik-Bastenaken-Luik