Dit gebeurde er in de wielerwereld op 21 april dinsdag 21 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 21 april?

1985: Moreno Argentin wint zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik

Moreno Argentin is de rijzende ster begin jaren tachtig, want in zijn eerste vier deelnames aan de Giro d’Italia neemt hij zeven etappezeges mee naar huis. In 1985 volgt zijn eerste grote klassieke overwinning met Luik-Bastenaken-Luik. La Doyenne kent dat jaar een chaotisch verloop als eerst Luc Branckaerts de jury probeert te misleiden door een stuk van het parcours af te steken en later op La Redoute het koersverloop wordt beïnvloed door een overvloed aan motards met fotografen achterop. Argentin, wereldkampioen én winnaar van de Waalse Pijl Claude Criquielion en Stephen Roche blijven ongeschonden en strijden uiteindelijk om de winst. Op de brede boulevard in Luik is het voor sprinter Argentin een koud kunstje om Criquielion en Roche van de zege te houden.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 1985

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 1985

1990: Adrie van der Poel klopt Roosen op de meet in Amstel Gold Race

Adrie van der Poel heeft al een sterke staat van dienst als hij in 1990 van start gaat in de Amstel Gold Race. Ook daar reed hij vaker naar de top tien, maar winnen deed hij nog nooit. De koers blijft op slot tot de Keutenberg en Gianni Bugno voluit gaat. Ook Van der Poel en Gert-Jan Theunisse sluiten aan. Bij de hergroepering versnelt Theunisse. Samen met Ronan Pensec rijdt hij door, tot ze drie kilometer van de finish in Meerssen worden bijgehaald. Met nog een kilometer te gaan doet Jan Goessens een ultieme poging en landgenoot Luc Roosen reageert. Ze pakken een gaatje, maar dat lijkt genoeg. Goessens begint de sprint, waarna Roosen aan hem voorbij gaat en denkt te gaan winnen. De achtervolgers dalen echter nog neer op de Belg, voor wie de druiven zuur zijn: Adrie van der Poel drukt zijn wiel iets eerder over de finishlijn en sleept zo zijn eerste (en zo blijkt later enige) Amstel Gold Race binnen.

Samenvatting Amstel Gold Race 1990

Uitslag Amstel Gold Race 1990

2002: Bettini blijft ploegmaat voor en boekt tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik

Paolo Bettini is in 2002 terechtgekomen in de bloei van zijn carrière, want op dat moment heeft hij Luik-Bastenaken-Luik en een Touretappe al op zijn palmares staan en in de volgende seizoenen komen daar Milaan-San Remo, de olympische wegtitel, twee regenboogtruien en nog heel veel meer zeges bij. Dat jaar zal hij zijn tweede LBL winnen. Op de Côte de la Vecquée, vijftig kilometer van de aankomst, springt De Krekel, zoals Bettini’s bijnaam luidt, mee in een vlucht van dertien renners. Zijn aanval komt vroeger dan verwacht en verrast andere favorieten. Op de Côte de Saint-Nicolas, de laatste klim, demarreert Stefano Garzelli en Bettini springt alleen naar zijn land- én ploeggenoot toe. Samen blijven ze uit de greep van de achtervolgers en aan de finish zijn de rollen verdeeld: Bettini moet winnen, want hij jaagt dat seizoen op de toenmalige Wereldbeker.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2002

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2002

2013: Daniel Martin wint zenuwachtige Luik-Bastenaken-Luik

Het is een van de meest iconische beelden van het seizoen 2013: de als panda verklede fan die in Ans, op de oplopende Rue Walthère Jamar, Daniel Martin en Joaquim Rodríguez achternazit. De Ier wint even later, op de Rue Jean Jaurès, zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik. Deze editie van La Doyenne kent een zenuwachtig verloop, want de finale laat lang op zich wachten. In de afdaling van de Côte de Colonster gaat Ryder Hesjedal er alleen vandoor, maar met slechts een handvol seconden voorsprong begint hij aan de Côte de Saint-Nicolas. Op deze laatste klim wordt het gat gedicht en komen ook Martin en Rodríguez vooraan. Net voor de laatste kilometer valt Rodríguez aan en alleen Martin kan aansluiten. Met een fan in pandapak achter zich aan versnelt Martin en beslist zo de koers: sindsdien zijn de Ier en panda’s onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Verslag Luik-Bastenaken-Luik 2013

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2013

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2013

2019: Mathieu van der Poel wint de Amstel Gold Race na sensationele finale

Over de overwinning van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race, nu een jaar geleden, is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven. De beelden werden opnieuw in de recorder gedaan en met de hoofdrolspeler zelf werd uitgebreid teruggeblikt. Opvallend zijn de parallellen met de zege van zijn vader Adrie in de Limburgse heuvelklassieker, negentien jaar eerder (zie hierboven): niet alleen de datum, 21 april, is immers precies dezelfde, ook het koersverloop is vergelijkbaar. Net als in 1990 rijden twee coureurs (Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang) vooruit, die zichzelf klaarmaken om te gaan duelleren voor de overwinning. De achtervolgende groep komt echter nog snel opzetten. In de laatste meters dalen de achtervolgers neer op de koplopers en raast Van der Poel als een rood-wit-blauwe wervelstorm naar de winst. Vanaf de aankomstlaan bij Berg en Terblijt, de N590 die Maastricht en Valkenburg verbindt, zwelt een orkaan van geluid op dat weerklinkt tot ver in het Limburgse Heuvelland: de geschiedenis heeft zich herhaald.

Verslag Amstel Gold Race 2019

Samenvatting Amstel Gold Race 2019

Uitslag Amstel Gold Race 2019

En verder:

1974: Georges Pintens wint La Doyenne na diskwalificatie positief geteste Ronald De Witte

1983: Pas 21-jarige Eric Vanderaerden sprint in Teruel naar zijn eerste Vuelta-etappewinst

1984: Jacques Hanegraaf soleert in Amstel Gold Race naar zijn tweede klassieke zege

1991: ‘Prins van de Ardennen’ Moreno Argentin grijpt vierde zege in Luik-Bastenaken-Luik

2010: Cadel Evans schrijft de Waalse Pijl op zijn naam