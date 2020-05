Dit gebeurde er in de wielerwereld op 17 mei zondag 17 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 17 mei?

2004: Rodriguez klopt Petacchi in Carovigno

Fred Rodriguez gold begin deze eeuw als een degelijke sprinter van de tweede rij. Met 25 zeges was de Amerikaan geen veelwinnaar, al zullen zijn vier nationale titels geen toevalstreffers zijn. Een van zijn grootste overwinningen behaalde hij op 17 mei 2004. Als renner van de bescheiden Acqua & Sapone-ploeg werd hij dat jaar in de Giro uitgespeeld in de massasprints. Na enkele top-tien-klasseringen was het in de negende etappe raak. In het Zuid-Italiaanse Carovigno bleef hij gerenommeerde spurters Alessandro Petacchi, Angelo Furlan en Robbie McEwen voor. Het zou een van de spaarzame hoogtepunten uit zijn loopbaan worden.

Uitslag etappe 9 Giro 2004

2008: Ricco wint in Tivoli

Riccardo Riccò gold een dik decennium geleden als een van de grote beloftes van het Italiaanse wielrennen. In 2007 had hij al naam gemaakt met een overwinning op Tre Cime di Lavaredo, in de Giro van 2008 deed hij zelf mee om het roze. Na een ritzege in de tweede rit naar Agrigento, was hij in etappe 8 opnieuw op de afspraak. In Tivoli klopte ‘De Condor’ in een spurt bergop zijn landgenoten Paolo Bettini en Davide Rebellin. Het zou een van de laatste grote zeges van Ricco blijken. Twee maanden later werd hij uit de Tour gehaald na een positieve test op EPO. Na een schorsing een krappe twee jaar kende hij nog een korte opleving bij Vacansoleil, voordat hij na een mislukte bloedtransfusie opnieuw van het toneel verdween.

Uitslag etappe 8 Giro 2008

2010: Matthew Goss sneller dan Pozzato na kletsnatte Girorit

De Australiër Matthew Goss kent een korte erelijst, waar desalniettemin enkele mooie zeges op te vinden zijn. Zijn overwinning in Milaan-San Remo in 2011 springt het meest in het oog, maar een jaar eerder was hij al eens eerder op Italiaanse bodem succesvol. In de succesvolle HTC-Columbia-ploeg moest hij in de Giro het kopmanschap in de sprints delen met André Greipel. In de negende rit greep de bonkige Australiër zijn kans. In een machtssprint bergop haalde hij het voor Filippo Pozzato en Tyler Farrar.

Uitslag etappe 9 Giro 2010

2012: Bak grijpt zijn kans in Sestri Levante

Lars Ytting Bak is het schoolvoorbeeld van de trouwe knecht. De vorig jaar afgezwaaide Deen maakte achttien jaar deel uit van het profpeloton. Hoewel hij deze periode met name in dienst van anderen reed, heeft hij desalniettemin enkele mooie zeges op zijn palmares. Waaronder een etappe in de Giro. Tijdens de twaalfde etappe van de Giro 2012 maakte hij tijdens een heuvelachtige rit onderweg deel uit van een kopgroep van negen. In de finale ondeed hij zich koelbloedig van zijn medevluchters om vervolgens in Sestri Levante de grootste overwinning uit zijn carrière te vieren.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 12 Giro 2012

2015: Oude krijger Tiralongo soleert naar zege in San Giorgio del Sannio

Ook Paolo Tiralongo voldoet aan het profiel van een trouwe helper, die tijdens zijn loopbaan zijn kansen wist te pakken. De Siciliaan verbond in de herfst van zijn loopbaan zijn lot aan Vincenzo Nibali en Fabio Aru. Laatstgenoemde was kopman in de Giro van 2015, maar 17 mei 2015 was zo’n dag In een bergrit over de Monte Terminio, de Colle Molella en de Passo Serra haalde hij op de laatste beklimming de ontsnapte Tom-Jelte Slagter bij, om vervolgens solo naar zijn derde ritzege in de Giro te rijden. Hij werd daarmee op 37-jarige leeftijd de oudste ritwinnaar in de Giro ooit, een record dat tot op de dag van vandaag staat.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 9 Giro 2015

