Dit gebeurde er in de wielerwereld op 17 april

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 17 april?

1983: Steven Rooks breekt door met winst in Luik-Bastenaken-Luik

Steven Rooks is pas vier jaar wielrenner als hij in 1982 via TI-Raleigh toetreedt tot het profpeloton. Lang zou hij voor de roemruchte ploeg niet rijden, want al aan het einde van dat seizoen wordt zijn contract niet verlengd. Rooks verkast naar Sem-France Loire, waar hij voortvarend begint met een derde plaats in Parijs-Nice. Voor Luik-Bastenaken-Luik steekt hij in topvorm. “Bij de start voelde ik die koers aan te kunnen, wist dat La Redoute de scherprechter zou zijn en wilde de favorieten niet uit het oog verliezen.” Op de Côte de Forges rijdt Rooks weg en de tegenstand kan niet volgen. In de laatste vijftien kilometer gaat hij voluit en wat onder anderen wereldkampioen Giuseppe Saronni ook probeert, de Noord-Hollander wordt niet meer teruggepakt.

1988: Adrie van der Poel geeft kampioenentrui glans in LBL

Tegenwoordig staat hij zijn zonen Mathieu en David bij in hun carrières, maar in de jaren tachtig en begin jaren negentig streed Adrie van der Poel zelf om de knikkers. In 1986 sleept hij in de Ronde van Vlaanderen zijn eerste wielermonument binnen en twee jaar later gaat hij als kopman van de vermogende PDM-ploeg van start in Luik-Bastenaken-Luik. In die wedstrijd opent Michel Dernies de finale en Van der Poel sluit aan, samen met Fons De Wolf, Yvon Madiot en Robert Millar. Op de klim van Les Forges moeten De Wolf en Madiot lossen, de overige aanvallers rijden samen verder richting finish. In de achtergrond proberen meerdere renners nog de oversteek te maken, maar de kopgroep blijft buiten schot. Millar zet de sprint in, maar Van der Poel gaat zonder moeite aan hem voorbij en komt in zijn rood-wit-blauwe kampioenentrui als winnaar over de streep.

1996: Lance Armstrong wint als eerste Amerikaan Waalse Pijl

“Ik ben naar België gekomen omdat ik zondag wil winnen.” Voor Lance Armstrong is de Waalse Pijl in 1996 slechts een tussenstop voor Luik-Bastenaken-Luik, maar wel eentje die hij als fraaie aanvulling op zijn palmares beschouwde. De Amerikaan houdt zich lange tijd schuil in het peloton, maar maakt mee de wedstrijd als in de tweede passage van de beruchte Muur van Huy zeven renners ontsnappen. In de achtervolging knappen vooral ONCE, Festina-Lotus en MG Maglificio het vuile werk op, maar zij komen niet meer bij de kopgroep. Met nog tien kilometer naar de finish valt Armstrong aan en alleen Didier Rous kan volgen. In de laatste beklimming van de Muur van Huy is ook de Fransman eraan voor de moeite, want net voorbij het steilste deel van de klim versnelt Armstrong om op de top de eerste Amerikaanse winnaar van de klassieker te worden.

2011: Philippe Gilbert opnieuw de beste in Amstel Gold Race

Philippe Gilbert is in 2011 de topfavoriet in de Amstel Gold Race. Hij is daar namelijk niet alleen de titelverdediger, ook was hij vier dagen eerder de beste in de Brabantse Pijl. In de finale van de Limburgse klassieker ontstaat een favorietengroep, waaruit Andy Schleck net na de Keutenberg demarreert. Hij rijdt enige tijd vooruit, tot hij op de Cauberg (waar toen nog de aankomstlijn lag) door Joaquim Rodríguez wordt bijgehaald. Uit zijn wiel declasseert Gilbert vervolgens met machtige pedaalslagen de tegenstand en net als in 2010 mag hij de handen in de lucht steken. In de dagen daarna wint de Belg ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Zo schrijft hij historie: hij wint als eerste renner ooit de vier heuvelklassiekers op een rij.

2019: Mathieu van der Poel vloert Alaphilippe in Brabantse Pijl

Dat de Brabantse Pijl hem het beste zou moeten liggen, vertelde Mathieu van der Poel meermaals in aanloop naar vorig seizoen. Na zijn zege in Dwars door Vlaanderen en uitstekende performance in de Ronde van Vlaanderen was dan ook de vraag of hij die ambitie kon waarmaken. Onderweg steekt de Nederlandse kampioen zich allerminst weg, want al op zestig kilometer van de finishlijn kleurt hij mee de koers. Uiteindelijk raakt hij samen met Julian Alaphilippe, Michael Matthews en Tim Wellens voorop. Alaphilippe en Wellens proberen nog weg te komen, maar een sprint blijkt onvermijdelijk. Van der Poel gaat als eerste door de laatste bocht, kijkt om en rijdt vervolgens Alaphilippe op drie fietslengtes. Ook Wellens en Matthews bijten in het stof. Bjorg Lambrecht wordt vijfde.

