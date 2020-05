Dit gebeurde er in de wielerwereld op 15 mei vrijdag 15 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 15 mei?

2004: Damiano Cunego rijdt kopman Simoni uit roze trui

In het voorjaar van 2004, vijf jaar na zijn wereldtitel bij de junioren, beleeft Damiano Cunego zijn grote doorbraak bij de profs. Op pas 22-jarige leeftijd wint Il Piccolo Principe eerst de Giro del Trentino en een week later ook de GP Industria, waarna Saeco hem als knecht voor Gilberto Simoni meeneemt naar de Giro d’Italia. Cunego wint in Pontremoli de tweede rit en maakt vijf dagen later opnieuw indruk op weg naar Montevergine Di Mercogliano. Op de lange, maar niet steile klim blijft een kleine kopgroep over. Simoni probeert in de slotkilometer weg te rijden, maar de tweevoudige eindwinnaar krijgt geen ruimte. Vervolgens wordt het initiatief overgenomen door de veel jongere Cunego, die even later naar zijn tweede ritzege sprint. Dankzij bonificatieseconden rijdt hij bovendien zijn kopman uit de leiderstrui.

2010: Cadel Evans drijft boven in Toscaans modderbad

Het is afzien voor de renners in de zevende etappe van de Giro d’Italia 2010. De renners worden tussen Carrara en Montalcino over de beruchte strade bianche in Toscane gestuurd, die door het slechte weer er modderig bij liggen. Een valpartij in een afdaling slaat roze trui Vincenzo Nibali weg vooraan en de Italiaan zou met twee minuten achterstand de finish bereiken. Cadel Evans, tweevoudig winnaar van de Wereldbeker in het mountainbiken, weet wel raad met de kletsnatte omstandigheden. De 33-jarige wereldkampioen van BMC maakt samen met Alexander Vinokourov de sterkste indruk vooraan en weet uiteindelijk de etappezege binnen te slepen. Achter de Australiër en Damiano Cunego komt Vinokourov als derde over de finish. Hij wordt de nieuwe leider in het klassement.

2011: Ongenaakbare Alberto Contador wint op Etna

Normaal gesproken zorgt de Etna voor de vulkanische activiteit op Sicilië, maar in 2011 is Alberto Contador verantwoordelijk voor het gesputter en geknetter op het temperamentvolle eiland. In de achtste etappe naar Tropea spuwt El Pistolero al wat opgekropte lava naar buiten, maar een dag later is de uitbarsting compleet. Op acht kilometer van de aankomst valt hij aan uit de favorietengroep, waarna de vogel is gevlogen. Contador raapt één voor één de vluchters uit een eerdere ontsnapping op. Enkel José Rujano kan aanhaken, maar in de slotfase moet ook de Venezolaan zich gewonnen geven. Even later verzekert de Spanjaard van Saxo Bank-Sungard zich van de ritzege én de leiderstrui, die hij overneemt van Pieter Weening.

Negen maanden later wordt Contador uit de uitslagenlijsten geschrapt. Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) schorst de Spanjaard namelijk met terugwerkende kracht geschorst voor zijn positieve test op clenbuterol tijdens de Tour de France 2010.

2012: Joaquim Rodríguez grijpt de macht in Assisi

Een podiumplaats, mogelijk de eindwinst: Joaquim Rodríguez zet hoog in als hij in 2012 van start gaat in de Giro d’Italia. Vanaf de start in het Deense Herning heeft de Spanjaard de goede vorm te pakken. Ook zijn ploeg Katusha is in orde, want in de ploegentijdrit door Verona wordt de tweede plaats behaald. In de tiende etappe ligt de roze leiderstrui binnen handbereik met een korte, steile aankomst bergop in Assisi: op het lijf geschreven van Purito. Tom-Jelte Slagter, pas 22 jaar oud, vertolkt daar aanvankelijk een hoofdrol door tot drie keer toe aan te vallen, maar telkens komen de favorieten terug. Uiteindelijk steekt Rodríguez de Nederlander voorbij om vervolgens met een scherpe versnelling naar de dagzege en de leiderstrui te rijden. Achter hem zijn Bartosz Huzarski en Giovanni Visconti de eerste verliezers.

2016: Primož Roglič viert zijn eerste LottoNL-Jumbo-zege

Voor het seizoen 2016 wint LottoNL-Jumbo de strijd om Primož Roglič. De Sloveen krijgt aanbiedingen van meerdere WorldTour-teams, maar kiest uiteindelijk voor een Nederlands avontuur. De ploeg brengt hem meteen aan de start van de Giro d’Italia, waar hij kopman Steven Kruijswijk moet bijstaan. Roglič geeft gelijk zijn visitekaartje af door tweede te eindigen in de openingstijdrit door Apeldoorn. In de derde etappe komt hij vervolgens ten val, waardoor hij een paar dagen nodig heeft om zich te herpakken. Na negen dagen staat hij er echter weer: op het golvende parcours door en rond Chianti realiseert hij met 51:45 de voorlopig snelste tijd. Omdat de regen vervolgens met bakken uit de hemel valt, krijgen de renners die later van start gaan te maken met andere omstandigheden. Roglič’ tijd houdt stand, waarmee de voormalige skispringer zijn eerste overwinning in de kleuren van LottoNL-Jumbo binnensleept.

2000: Cristian Moreni pakt roze trui na winst in Maddaloni, bergtrui voor Kroon

2002: Robbie McEwen deelt in Straatsburg gevoelige tik uit aan Mario Cipollini

2005: David Zabriskie blijft in Giro-tijdrit door Firenze ploeggenoot Basso voor *

2006: Tomas Vaitkus zorgt in Termoli voor eerste Litouwse Giro-ritzege ooit

2008: Vluchter Matteo Priamo boekt in Peschici grootste succes uit zijn loopbaan

2009: Edvald Boasson Hagen wint in Chiavenna na regenachtige etappe

2013: Ramūnas Navardauskas laat iedereen achter zich op weg naar Vajont

2014: Michael Matthews profiteert van Australische coup, Kelderman zevende

2015: Diego Ulissi haalt zijn gram in langste Giro-etappe

2018: Matej Mohorič wint na spectaculaire etappe, Chaves ten onder

2019: Pascal Ackermann boekt tweede ritzege, Dumoulin stapt af

* geschrapt na dopingbekentenis