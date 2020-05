Dit gebeurde er in de wielerwereld op 14 mei donderdag 14 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 14 mei?

1967: Jan Janssen eerste Nederlandse winnaar van een grote ronde

Nederland heeft lang moeten wachten op een eerste groterondewinnaar. Pas in 1967 zou Jan Janssen – één jaar voor zijn historische Tourwinst – voor deze primeur zorgen. In de Vuelta – die destijds nog in april en mei werd verreden – droeg hij na een tijdritzege in Vigo op de tweede dag al even de leiderstrui, maar het was zijn Franse Pelforth-ploeggenoot Jean-Pierre Ducasse die het grootste gedeelte van de ronde de leiderstrui droeg. Daags voor het einde greep Janssen tijdens een (door Gerben Karstens gewonnen) tijdrit in het Baskische Zarauz de macht. De gebrilde Nootdorper zou de dag erna in Bilbao gehuldigd worden als eindwinnaar.

2006: Ivan Basso grijpt de macht op Passo Lanciano

De Giro van 2006 zou de Giro van Ivan Basso worden. De Italiaan gold jarenlang als een groot talent en was in de Tour enkele edities de enige renner die enigszins opgewassen was tegen Lance Armstrong. Op een overwinning in een grote ronde moest hij even wachten, maar in 2006 was het eindelijk zover. Nadat hij in de openingsweek al de tijdrit naar Cremona had gewonnen, zette hij de Giro in de bergrit naar Passo Lanciano definitief naar zijn hand. Basso kwam met een halve minuut voorsprong op Damiano Cunego solo als eerste over de finish en nam de roze trui over van Sergei Gonchar. Het roze zou hij met succes verdedigen tot in Milaan.

2013: Rigoberto Uran wint bergrit naar Altopiano del Montasio

Tijdens de eerste bergrit van de Giro 2013 werden de kaarten serieus geschud. Uittredend winnaar Ryder Hesjedal verloor meer dan twintig minuten, maar ook Sky-kopman Bradley Wiggins bleek niet met de besten mee te kunnen. Ploeggenoot Rigoberto Uran kon dat wel. De Colombiaan ontsnapte op de slotklim uit een elite-groepje en wist het leed van de Britse miljoenenformatie enigszins te verzachten. Vincenzo Nibali hield tijdens de eerste test bergop wel stand en behield het roze. Hij zou de trui die Giro niet meer afgeven.

2017: Dubbelslag Nairo Quintana in rit naar Blockhaus

De etappe naar Blockhaus uit de Giro van 2017 zal bij menig wielerfan met name herinnerd worden vanwege een valpartij met een stilstaande motor in de slotfase. Sky-kopman Geraint Thomas was een van de slachtoffers en verloor meer dan vijf minuten. Ook Wilco Kelderman kwam ten val, maar hij had minder geluk. De luxe-knecht van Tom Dumoulin moest geblesseerd de Giro verlaten. Sportief gezien was Nairo Quintana die dag de sterkste. De Colombiaanse klimmer liet iedereen achter op de steile slotklim en soleerde naar de zege. Daarmee nam hij het roze over van Bob Jungels. Dumoulin kon dankzij een sterke slotfase de schade beperken tot een kleine halve minuut.

2019: Carapaz zegeviert in Frascati, Dumoulin valt zwaar

De Giro van 2019 zou de Giro van Richard Carapaz worden, al zal de Nederlandse wielerfan de etappe vooral vanwege een ander feit herinneren. Een valpartij op vijf kilometer van de finish zorgde voor een breuk in het peloton. Het grootste slachtoffer was Tom Dumoulin, die zijn linkerknie blesseerde. Het zou het einde van zijn Giro inluiden. De volgende dag gaf hij op. Dat de rit gewonnen zou worden door de latere eindwinnaar, hadden weinig wielervolgers op dat moment kunnen vermoeden. Carapaz bleef in een sprint van een groep van zes Caleb Ewan nipt voor. Primoz Roglic behield het roze.

