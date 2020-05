Dit gebeurde er in de wielerwereld op 12 mei dinsdag 12 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 12 mei?

2005: Kind van de streek Danilo Di Luca slaat dubbelslag in L’Aquila

Danilo Di Luca begon op 12 mei 2005 met het nodige zelfvertrouwen aan de vijfde etappe van de Giro d’Italia met aankomst in het middeleeuwse en toeristisch aantrekkelijke L’Aquila. De Italiaan van Liquigas had twee dagen eerder al een etappe gewonnen richting Giffoni Valle Piana, maar is gebrand op een tweede ritzege aangezien het peloton de regio Abruzzen doorkruist. De streek van Danilo Di Luca. De puncheur zit dan ook waar hij moet zitten, als de renners beginnen aan de laatste oplopende kilometer in de hoofdstad van de gelijknamige provincie L’Aquila.

Di Luca slaagt er na 223 kilometer in om Marzio Bruseghin en Mauricio Ardila naar de meest ondankbare ereplaatsen te verwijzen en mag na afloop het podium op als winnaar van de vijfde etappe. Het blijft niet bij dagwinst, aangezien de ‘Killer van Spoltore’ na wat rekenwerk van de organisatie ook wordt uitgeroepen tot de nieuwe drager van de roze trui. Di Luca neemt de leiderstrui over van Paolo Bettini, maar moet het felbegeerde kleinood één dag later alweer inleveren bij zijn landgenoot. Di Luca eindigt die Giro als vierde in het klassement, op 2:42 van winnaar Paolo Savoldelli.

Uitslag vijfde etappe Giro d’Italia 2005

2007: Liquigas snelt naar overwinning in inleidende ploegentijdrit, gesteggel over roze trui

Danilo Di Luca kan terugkijken op een succesvolle Giro d’Italia 2005, maar komt twee jaar later terug om het ultieme te verwezenlijken: het winnen van de Italiaanse ronde. De klimmer begint met zijn teamgenoten van Liquigas uitstekend aan de Ronde van Italië door met verve de ploegentijdrit te winnen. Astana verliest dertien seconden, Damiano Cunego geeft als kopman van Lampre-Fondital bijna driekwart minuut toe en Gilberto Simoni moet net als zijn ploeggenoten van Saunier Duval anderhalve minuut(!) inleveren bij Di Luca, de grote winnaar van de ploegentijdrit.

Die laatste is echter witheet na de finish van de tijdrit en de festiviteiten na afloop, aangezien zijn ploeggenoot Enrico Gasparotto helemaal bovenaan staat in het klassement. De normaal zo trouwe knecht viel even uit zijn rol en kwam als eerste van zijn ploeg over de streep, waardoor hij de allereerste roze trui mocht ophalen. Kopman Di Luca was niet blij met de actie van Gasparotto, die in het flashinterview de vermoorde onschuld speelde en het akkefietje afdeed als een misverstand. Later gaf Gasparotto toe zich niet aan de teamorders te hebben gehouden.

“Het ging per ongeluk, ik was het vergeten”, aldus Gasparotto, die snel weer vrede sloot met zijn kopman Di Luca. Die laatste nam de leiderstrui definitief over na de eerste bergetappe naar Montevergine di Mercogliano en won enkele weken later zijn eerste en enige Giro d’Italia.

Uitslag inleidende ploegentijdrit Giro d’Italia 2007

2015: Davide Formolo beleeft zijn doorbraak met solowinst in La Spezia

Davide Formolo heeft al de nodige adelbrieven verzameld in zijn carrière, maar was in 2015 nog een beginnend talent met een blanco erelijst. De Italiaan staat in mei aan de start van zijn eerste grote ronde, maar beschaamt het vertrouwen van zijn ploeg Cannondale-Garmin niet en wint op dag vier de felbetwiste heuveletappe naar La Spezia. Formolo maakt vanaf het begin deel uit van een omvangrijke kopgroep van maar liefst dertig renners. In het peloton hebben de mannen van Astana plannen, wat het begin is van een helse etappe door het middengebergte van Ligurië.

Waar de groep met favorieten stevig wordt uitgedund door de blauwe brigade uit Kazachstan, zien we in de kopgroep een versnelling van Formolo. De beloftevolle klimmer danst weg net voor de flanken van de laatste klim van de dag – de Biassa – in de wetenschap dat de achtervolgende groep, met daarin alle grote mannen, steeds dichterbij komt. Fabio Aru, Alberto Contador en Richie Porte ontbinden hun duivels en halen de meeste vroege vluchters in, maar Formolo blijft in de laatste vlakke kilometers buiten schot en pakt zijn eerste profzege. En wat voor een!

Formolo is niet de enige winnaar in La Spezia, aangezien de roze trui ook van schouders wisselt. Michael Matthews moet onderweg lossen en verspeelt ‘La Maglia Rosa’, maar geeft de trui door aan landgenoot Simon Clarke. Die laatste glimlacht op het podium van oor tot oor.

Verslag vierde etappe Giro d’Italia 2015

Samenvatting vierde etappe Giro d’Italia 2015

Uitslag vierde etappe Giro d’Italia 2015

2016: Tim Wellens bezorgt België een ritzege in de Giro d’Italia

Tim Wellens had al tweemaal de Eneco Tour op zijn naam geschreven en was in de stromende regen de beste in de Grand Prix de Montréal, maar wist nog niet te overtuigen in rondes die drie weken duren. In 2014 beëindigde hij de Giro op een 54e plaats, zijn Tourdebuut verliep één jaar later desastreus met een roemloze 129e stek als eindresultaat. In 2016 moest het dan gebeuren in de Ronde van Italië en Wellens stelde ditmaal niet teleur. In de zesde etappe naar Roccaraso is het raak voor de renner van Lotto Soudal, die solo aankomt op een berg van tweede categorie.

Alexander Kolobnev, Alessandro Bisolti en Eugert Zhupa rijden al vroeg in de etappe weg uit het peloton en breiden hun voorsprong uit tot ruim acht minuten. In de bevoorrading, op 72 kilometer van de finish, plegen Lotto Soudal-ploeggenoten Pim Ligthart en Wellens een coup en dichten samen met Laurent Didier het gat naar de koplopers. Op de slotklim versnelt Wellens en de Belg koerst probleemloos naar zijn eerste ritzege in een grote ronde. Net voor de finish stapt Wellens van zijn fiets, die hij omhoog tilt als teken van blijdschap.

In de achtergrond slagen rozetruidrager Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo en Ilnur Zakarin erin om weg te rijden van onder meer Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde en Mikel Landa. De Italiaanse kampioen verliest tijd, maar houdt de schade beperkt en komt twee weken later als overwinnaar uit de strijd.

Verslag zesde etappe Giro d’Italia 2016

Samenvatting zesde etappe Giro d’Italia 2016

Uitslag zesde etappe Giro d’Italia 2016

2018: De wereld maakt kennis met Richard Carapaz op Montevergine di Mercogliano

Richard Carapaz is anno 2020 een volksheld in zijn thuisland Ecuador na zijn eindzege in de meest recente Giro d’Italia. Twee jaar geleden beleefde de gevleugelde klimmer zijn doorbraak in de Ronde van Italië, toen nog koersend voor Movistar. Carapaz verovert al vroeg de jongerentrui, maar het grote publiek maakt pas echt kennis met de Zuid-Amerikaan na diens ritzege op de Montevergine di Mercogiano. Lange tijd lijkt Koen Bouwman op weg naar een sensationele overwinning, maar de Nederlander van LottoNL-Jumbo strandt in het zicht van de haven.

Bouwman redt het dus niet, ook al omdat Carapaz in de laatste kilometers alles-of-niets speelt. De wittetruidrager laat zich niet afschrikken door de stromende regen en profiteert ook wel een beetje van het geloer tussen de grote favorieten voor de eindzege. Carapaz gaat op en over de moegestreden Bouwman en loopt meer dan tien seconden uit, wat genoeg blijkt voor de zege. Na de triomfantelijke binnenkomst van Carapaz sprint Davide Formolo naar de tweede plaats, voor Thibaut Pinot en een bijzonder sterke Enrico Battaglin.

Carapaz bewijst in de daaropvolgende etappes geen eendagsvlieg te zijn en finisht als vierde in het klassement, op slechts 47 seconden van nummer drie Miguel Ángel López.

Verslag achtste etappe Giro d’Italia 2018

Samenvatting achtste etappe Giro d’Italia 2018

Uitslag achtste etappe Giro d’Italia 2018

