Diskwalificatie Carapaz in Luik-Bastenaken-Luik na dalen op bovenbuis

Richard Carapaz kleurde de finale van Luik-Bastenaken-Luik, maar we vinden hem niet terug in de uitslag van de heuvelklassieker. De klimmer van INEOS Grenadiers is namelijk gediskwalificeerd vanwege de zogenoemde supertuck, het dalen op de bovenbuis.

Carapaz trok in aanloop naar Roche-aux-Faucons solo ten aanval. Om die aanvalspoging in leven te houden, daalde de coureur uit Ecuador op 19 kilometer van de finish even op de bovenbuis. Hij hield nog enigszins contact met het zadel, maar de jury was – geheel in lijn met de nieuwste UCI-regels – onverbiddelijk en schrapte na afloop Carapaz uit de uitslag: DSQ.

De poging van Carapaz strandde op de Roche-aux-Faucons, waar een kopgroep van vijf renners wegreed. Van die vijf wist Tadej Pogačar de sprint te winnen.

Carapaz has been disqualified. Thought it would be accepted because seat's point of contact is on the saddle and not on the top tube. #LBL21 pic.twitter.com/WOPVnDisRp — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) April 25, 2021