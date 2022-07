Dimitri Claeys (35) verruilt na 2022 fiets voor ploegleiderswagen bij IWG

Dimitri Claeys is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. De Belg stopt na 2022 als beroepsrenner, maar blijft wel actief in de sport. Hij wordt ploegleider bij zijn huidige ploeg, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Claeys kwam afgelopen winter bij Intermarché-Wanty-Gobert, nadat Qhubeka NextHash ter ziele ging. In 2016 reed hij ook al een jaartje voor de ploeg van Jean-François Bourlar. Destijds was het zijn tweede jaar als prof, want in 2011 had hij reeds een seizoen voor Team Netapp gekoerst. In zijn carrière won hij onder andere de GP Jef Scherens (2016), de Famenne Ardenne Classic (2019) en het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerke (2018). In de Ronde van Vlaanderen 2016 werd hij negende.

Als ploegleider gaat Claeys, die ook jarenlang reed voor het Franse Cofidis, een duo vormen met Kévin Van Melsen. Laatstgenoemde stopt na dit seizoen eveneens als renner bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux om plaats te nemen in de ploegleiderswagen. Het gaat bij beiden om een functie bij de WorldTour-formatie én het opleidingsteam van IWG.

Aanvankelijk had Claeys nog geen toekomstplannen, “maar meer en meer voelde ik dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging en ik ben dankbaar voor de kans om bij dit team te blijven. Het voelt goed om bij te dragen aan een project dat progressie blijft boeken.” Voordat hij zijn nieuwe rol aanneemt, wil hij als coureur er alles nog uithalen. “Ik wil mijn 23 jaar als wielrenner goed afsluiten. Ik ben heel gemotiveerd om alles te geven gedurende de laatste maanden van mijn carrière.”

Aike Visbeek

Performance Manager Aike Viske heeft alle vertrouwen in de kwaliteiten van Claeys. “Zijn tactische intelligentie, zijn overgave in het voorbereiden van doelen, zijn aandacht voor jonge renners en zijn wil om hen te helpen verbeteren, zijn sterke eigenschappen. Hij heeft veel ervaring vergaard in verschillende teams, op het hoogste niveau. Dit zal waardevol zijn om de renners in de WorldTour te ondersteunen en de jonge talenten te ontwikkelen.”