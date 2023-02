Diego Ulissi wint en stijgt naar plek twee: “We gaan kijken wat morgen mogelijk is”

Diego Ulissi won dinsdag de vierde etappe van de Tour of Oman. In een sprint met een uitgedunde groep was hij te snel voor Axel Zingle en Ide Schelling. “We hebben het als team perfect gespeeld”, zei de Italiaan in het flashinterview na afloop.

“Ackermann viel in de laatste tien kilometer aan”, kijkt Ulissi terug op de finale. “Daarachter deden Vink en Formolo fantastisch werk om mij te laten sprinten. Ik had de goede positie en in de laatste vijftig meter kwam ik er voorbij om de zege te pakken.”

De overwinning van Ulissi was een welkomen opsteker voor de selectie van UAE Emirates in Oman. “We begonnen de wedstrijd met klassementsambities voor Formolo. Gisteren was het geen goede dag voor ons, maar ik sta nu tweede in het klassement. Het belangrijkste is echter dat we de rit hebben gewonnen. We kijken nu naar morgen, maar de laatste klim is heel moeilijk.”

Met die laatste klim doelt Formolo op Green Mountain, een klim van 5,7 kilometer aan een gemiddelde van 10,5%. Wat kan Ulissi daar? “Voor mij is dat een heel lastige klim. Het is mijn eerste keer in Oman. We gaan het zien morgen, maar we zijn al blij met deze zege.”

