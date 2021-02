Diego Ulissi krijgt groen licht om training te hervatten

De tijd van Diego Ulissi in het peloton zit er nog niet op. Zijn ploeg UAE Emirates bevestigde namelijk dat de 31-jarige coureur weer mag beginnen met trainen. De Italiaan werd de afgelopen periode onderzocht op hartproblemen, nadat er in december een ontsteking in zijn hartspier werd geconstateerd.

Tijdens een reguliere test kreeg de Italiaanse renner last van hartritmestoornissen, die niet eerder waren voorgekomen. Uit onderzoek kwam een ontsteking aan zijn hartspier aan het licht. Over de eerste onderzoeken was de ploeg al positief.

Uit de nieuwste biopsie bleek dat er tijdens het elektrofysiologische onderzoek geen risicovolle aritmieën voor de renner zijn. In andere woorden: Diego Ulissi mag trainen. In een communiqué geeft UAE Emirates wel aan dat Ulissi regelmatig zal worden gecontroleerd. Een datum voor een rentree heeft de WorldTour-ploeg nog niet in beeld.

Afgelopen jaar won Ulissi de twee etappes in de Giro d’Italia. Ook de Ronde van Luxemburg schreef hij op zijn naam.