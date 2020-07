Diego Ulissi hervat seizoen met Strade Bianche zondag 5 juli 2020 om 11:26

Diego Ulissi herbegint zijn seizoen in Strade Bianche, zo laat de Italiaan van UAE Emirates weten via social media. De ervaren renner staat ook aan de start van de Ronde van Polen, gevolgd door de Ronde van Lombardije.

Ulissi – die op 15 juli 31 kaarsjes mag uitblazen – zal op 1 augustus weer een rugnummer opspelden voor Strade Bianche. De Italiaan werd al eens 21e in 2014, maar wacht nog altijd op zijn eerste uitschieter in de Toscaanse klassieker. Ulissi bewaart wel goede herinneringen aan de Ronde van Polen.

Zo wist hij in 2013 de openingsetappe te winnen op Madonna di Campiglio, twee jaar later eindigde de renner als zesde in het eindklassement. Vorig seizoen wist hij zelfs als derde te finishen in de Poolse rittenkoers, achter Pavel Sivakov en Jai Hindley.

Eerder werd al bekend dat Ulissi dit jaar niet zal deelnemen aan de Ardennenklassiekers, aangezien de puncheur zal worden uitgespeeld in de Giro d’Italia. Ulissi slaat de Tour de France en Vuelta a España dit jaar over.