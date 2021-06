Diego Ulissi bekoont ploegenspel UAE Emirates in koninginnenrit Ronde van Slovenië

De zwaarste etappe in de Ronde van Slovenië is gewonnen door Diego ulissi. Op Sveta Gora boekte de Italiaan zijn eerste zege van het jaar. Op weg naar de zege kreeg Ulissi alle steun van klassementsleider Tadej Pogacar en Rafal Majka. Ulissi maakte het karwei keurig af door af te rekenen met Matteo Sobrero, de enige vreemde eend in de bijt in de voorste groep.



De koninginnenrit in de Ronde van Slovenië kende een aantal smerige beklimmingen. Geen Alpencols, maar wel loeisteile heuvels. Op het menu: Temnica (4,4 km aan 8,1%), twee keer de Ravnica (2,7 km aan 10%), Vrhovlje (4,4 km aan 7,3%) en de slotklim naar de heilige berg Sveta Gora, even buiten Nova Gorica (2,4 km aan 13,5%).

In de openingsfase zagen we al vroeg acht renners vechten tegen de bierkaai door een vroege vlucht te vormen. Josip Rumac, Urko Berrade, Jon Irisarri, Jesus Antonio Soto, Robert Scott, David Per, Adam Stachowiak en Kristijan Koren kregen een maximale voorsprong van drie minuten, maar wisten dat ze kansloos waren voor de overwinning.

Stachowiak liet zijn metgezellen op het laatste stukje op Italiaans grondgebied ter plaatse. Toen hij zijn aanval plaatste op iets meer dan twintig kilometer van de meet was er nog maar een goede minuut over van de voorgift. De Pool wist ook dat hij kansloos was voor de dagzege, maar hij bezorgde zijn sponsor in ieder geval nog wat meer publiciteit.

Alles kwam uiteindelijk aan op de moordende slotklim. Daar voerde UAE Emirates de forcing. Jan Polanc voerde eerst de forcing, waarna Rafal Majka het commando overnam. Tadej Pogacar volgde eenvoudig, maar ook Ulissi wist zijn karretje aan te haken. Een overwinning voor de ploeg uit het Midden-Oosten was bijna zeker. Enkel Matteo Sobrero (Astana) kon het UAE-geweld volgen. Maar de versnelling van Ulissi op pakweg 150 meter van de meet was te machtig voor de Italiaan.

Pogacar wipte in de laatste meters nog over de dapper strijdende Sobrero heen. De geletruidrager is, met nog een etappe te gaan, zo goed als zeker van de eindzege in de ronde van zijn land.