Diego Rosa verruilt Arkéa-Samsic voor EOLO-Kometa

EOLO-Kometa heeft Diego Rosa aangetrokken voor komend seizoen. De 32-jarige Italiaan verlaat na twee seizoenen het Franse Arkéa-Samsic en is de eerste aanwinst van EOLO-Kometa voor 2022.

De ervaren Rosa wilde na twee seizoenen in Franse loondienst graag weer voor een Italiaans georiënteerde ploeg rijden. “Ik heb het gemist, die Italiaanse sfeer. Ik sprak in de zomer met Ivan Basso (sportief manager, red.) en Alberto Contador (oprichter van de ploeg, red.) en we kwamen al snel tot de conclusie dat er sprake was van een goede harmonie. Ik kijk uit naar komend seizoen.”

Rosa begon zijn carrière in 2013 onder de vleugels van Gianni Savio en besloot na twee seizoenen Androni Giocattoli-Venezuela de overstap te maken naar Astana. Rosa reed ook nog voor Team Sky (2017-2019) en sinds 2020 voor Arkéa-Samsic. Op zijn erelijst prijken zeges in Milaan-Turijn en de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Vijf jaar geleden was Rosa ook erg dichtbij de zege in de Ronde van Lombardije, maar werd hij in de laatste meters gepasseerd door Esteban Chaves.

De laatste jaren reed Rosa vooral in dienst van Nairo Quintana en wist hij zelf geen aansprekende resultaten meer te boeken, maar toch verwacht Basso veel van zijn nieuwste aanwinst. “Ik was vrijwel meteen onder de indruk van Diego. Hij is enorm hongerig en toont erg veel ambitie. Hij is een geweldige renner die al meerdere seizoenen op het hoogste niveau heeft gereden. We waren echt op zoek naar een renner met de kwaliteiten van Diego.”