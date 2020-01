Dideriksen worstelde na WK-titel: “Kon niet voldoen aan de verwachtingen” maandag 20 januari 2020 om 17:33

Amalie Dideriksen hoopt in 2020 weer een rol van betekenis te spelen in de finales van grote wedstrijden. De wereldkampioene van 2016 geeft toe lang geworsteld te hebben met de winst van de WK-titel. “Het was heel moeilijk om ineens veel aandacht te krijgen, en ik kon niet voldoen aan de verwachtingen die mensen hadden”, zegt ze tegen Cyclingnews.

In 2019 won Dideriksen, die te boek staat als sprintster, slechts een wedstrijd. Dat was het Deens kampioenschap. “Het was een moeilijk jaar voor mij, maar er zijn een paar positieve dingen die ik mee neem”, zegt ze. “Ik voel dat ik nog steeds mijn niveau heb, maar ik hoop dat ik snel mijn potentie kan laten zien. Dit jaar wil ik weer eens winnen. Mijn programma weet ik nog niet helemaal, maar ik wil er bij zijn in de finales en constanter zijn.”

Toen Dideriksen de regenboogtrui won in Doha, was ze slechts twintig. “Die titel kwam als een grote verrassing voor mij en iedereen om mij heen. Opeens verwachtten mensen dat ik overal op het podium stond, maar zo ver was ik nog niet in mijn carrière. Dat was zeker lastig om te accepteren voor mijzelf. Ik moest nog steeds hard werken om top te zijn in wedstrijden. Dat probeer ik nu nog steeds”, aldus de Deense.

‘Ik wilde mijn eigen doelen halen, niet die van anderen’

“Dat ik wereldkampioen werd, veranderde veel voor mij. Het was heel moeilijk om ineens veel aandacht te krijgen, en ik kon niet voldoen aan de verwachtingen die mensen hadden. Toen realiseerde ik mij dat dat niet is hoe het leven werkt”, zegt Dideriksen. “Je kan niet aan alle verwachtingen voldoen, dus begon ik mij meer op mezelf te focussen. Ik wilde mijn eigen doelen halen, in plaats van de doelen van andere mensen.”

Dideriksen is blij dat bij Boels-Dolmans veel toprensters rijden, die soms ook in dienst van ploeggenotes willen rijden. “Dat is heel belangrijk, dat iedereen zijn eigen kansen krijgt. Meiden als Anna (van der Breggen), Chantal (van den Broek-Blaak) en Amy (Pieters) willen dat ook doen, terwijl ze eigenlijk in elke wedstrijd kopvrouw kunnen zijn.”