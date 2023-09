zaterdag 9 september 2023 om 08:37

Dichtste belagers Strong en Matthews eerlijk: “Aan De Lie was niets te doen”

Corbin Strong en Michael Matthews pakten uit met een sterke sprint in de Grote Prijs van Québec. Maar toen Arnaud De Lie hen van achteren uit nog vlot overvleugelde, was het duidelijk wie op de oplopende aankomstlijn over de beste benen beschikte.

Stong, de Australische sprinter van Israel-Premier Tech, zette op een perfect moment aan en leek lange tijd op weg naar winst. “Een lange sprint ligt me het beste, dus ben ik vroeg aangegaan. Ik wilde niet het risico lopen om ingesloten te raken en dan met spijt over de finish te bollen. Als ik wil winnen, moet ik zelf aangaan, redeneerde ik;”

“Ik begon er ook in te geloven, toen ik de finishlijn dichter en dichterbij zag komen”, zegt Strong nog in het persbericht van zijn ploeg. “Maar Arnaud was gewoon te snel. Ik ben teleurgesteld, maar ook blij met het resultaat. Het was pas mijn eerste deelname in Québec, dus ik was voor een groot deel afhankelijk van de ervaring van mijn ploegmaats.”

Geen derde voor Matthews

Michael Matthews heeft de GP van Québec wél al op zijn palmares staan, maar zijn kunstjes van 2018 en 2019 overdoen, zat er niet in. “Wederom sta ik hier op het podium. Ik denk dat we dicht bij de zege zijn gekomen, maar ik heb mijn sprint niet zo goed getimet. Ik was een beetje te vroeg voorin, maar ze kwamen van achteren uit met een veel hogere snelheid nog over mij”, zegt Matthews op de digitale thuis van zijn ploeg Jayco-AlUla.

Ook de ervaren Australiër moest zijn meerdere dus erkennen in de jonge De Lie. “Hoed af voor De Lie”, aldus ploegleider Mathew Hayman. “Hij was gewoon te sterk in de eindsprint.” Matthews vult aan: “Daarom moet ik blij zijn met deze podiumplaats. Dit had ik echt nodig nadat ik in mijn vorige races te vaak met pech af te rekenen kreeg.”