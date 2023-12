vrijdag 1 december 2023 om 07:30

Deze WorldTour-profs zitten officieel nog altijd zonder contract voor 2024

Overzicht Het wielerjaar 2023 is ten einde gekomen en 2024 nadert. Een aantal WorldTour-renners heeft echter nog altijd geen zekerheid voor komend seizoen. De renners die stoppen zijn uit deze lijst weggelaten. WielerFlits bundelt ze in dit overzicht.

Veel WorldTeams zijn reeds begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en hebben hun selecties (zo goed als) rond. Er staan al trainingskampen gepland voor december en januari, en de eerste wedstrijdprogramma’s worden ook al opgesteld. Diverse renners die in 2023 nog over een WorldTour-contract beschikten, zitten echter nog in twijfel.

Hieronder een overzicht van de WorldTour-renners zonder contract voor 2024.

Alpecin-Deceuninck

Robert Stannard

Arkéa-B&B Hotels

Nicolas Edet

Astana Qazaqstan

Leonardo Basso

David De la Cruz

Joe Dombrowski

Yuriy Natarov

Antonio Nibali

Nurbergen Nurlykhassym

Alexandr Riabushenko

Andrey Zeits

Bahrain Victorious

Hermann Pernsteiner

BORA-hansgrohe

Giovanni Aleotti

Victor Koretzky

Cofidis

André Carvalho

Davide Cimolai

Decathlon AG2R La Mondiale

Alex Baudin

Lawrence Naesen

Antoine Raugel

EF Education-EasyPost

Andrey Amador

Owain Doull

Odd Christian Eiking

Merhawi Kudus

Sean Quinn

Tom Scully

James Shaw

Łukasz Wiśniowski

INEOS Grenadiers

Cameron Wurf

Intermarché-Circus-Wanty

Julius Johansen

Lidl-Trek

Amanuel Ghebreigzabhier

Asbjørn Hellemose

Movistar

Abner González

dsm-firmenich PostNL

Leon Heinschke

Jayco AlUla

Alexandre Balmer

Tsgabu Grmay

Lukas Pöstlberger

UAE Emirates

José Álvaro Hodeg

Michael Vink