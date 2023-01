Deze veldrijders rijden sinds 1 januari 2023 in een nieuw tenue

Het nieuwe jaar is begonnen en dus zijn ook veel transfers officieel geworden. In het veldrijden zijn er tijdens het seizoen ook enkele overgangen te melden, waardoor we crossers plots in een andere outfit in actie zien. WielerFlits maakt een overzicht van de veldrijders die van ploeg zijn veranderd per 1 januari 2023 en daardoor in de komende crossen met een nieuw tenue rondfietsen.

Mannen



Thijs Aerts: Trek Baloise Lions > Tormans CX

Zdeněk Štybar: Quick-Step-Alpha Vinyl > Jayco AlUla

Quinten Hermans: Tormans CX > Alpecin-Deceuninck

Corné van Kessel: Tormans CX > Deschacht-Hens-Maes

Vrouwen



Fem van Empel: Pauwels Sauzen-Bingoal > Jumbo-Visma

Lorena Wiebes: Team DSM > Team SD Worx

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lorena Wiebes (@lorenawiebes)

Lorena Wiebes rijdt nu voor Team SD Worx (dit is het trainingstenue voor 2023)