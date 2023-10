vrijdag 27 oktober 2023 om 14:25

Deze supplementen helpen je fit de herfst en winter door

Ad Als enthousiaste wielrenner wil je natuurlijk ook nu de ‘R’ weer in de maand zit lekker buiten blijven flietsen. Dan is het wel belangrijk dat je fit en gezond blijft. Een goede weerstand speelt hierbij een essentiële rol. Lees hieronder hoe supplementen jou kunnen helpen om de koude herfst- en winterperiode topfit door te komen.

Waarom extra aandacht voor je weerstand?

De koudere temperaturen, lage luchtvochtigheid en lage hoeveelheid zonuren zorgen er voor dat je weerstand in de herfst- en wintermaanden extra wordt uitgedaagd. Door goed voor jezelf te zorgen kan jij jouw lichaam in deze periode een handje helpen. Gezonde voeding, voldoende slaap en weinig stress vormen hiervoor de basis, maar aanvullend kunnen supplementen je helpen. Er zijn een aantal vitamines en mineralen die extra belangrijk zijn voor de werking van je immuunsysteem en het behoud van een goede weerstand.

Vitamine D

Vitamine D is een bijzondere vitamine. Je lichaam kan het namelijk zelf aanmaken onder invloed van zonlicht. Een nadeel hiervan is echter dat het in de donkere herfst- en wintermaanden lastig is voor je lichaam om voldoende van deze vitamine aan te maken. Een vitamine D supplement kan daarom een goede aanvulling zijn. Zeker tussen september tot april kan extra vitamine D je helpen om je immuunsysteem te ondersteunen.

Vitamine C

Deze vitamine vind je voornamelijk in groenten en fruit. Dat je hier voldoende van moet eten weet iedereen wel, maar in de praktijk blijkt dit toch vrij lastig. Als je denkt dat jij hier mogelijk niet voldoende van eet, dan ben je niet de enige. Slechts 27% van de volwassenen lukt het om dagelijks de aanbevolen hoeveelheid van 200 gram groenten te eten en maar 19% lukt het om dagelijks 2 stuks fruit te nemen. Voor veel mensen kan een vitamine C supplement dus een goede aanvulling zijn. Deze vitamine heeft namelijk een positieve invloed op je immuunsysteem en geeft bovendien extra weerstand tijdens en na het sporten1.

Zink

Tot slot speelt ook het mineraal zink een belangrijke rol bij de werking van je immuunsysteem. Zink zit onder meer in vlees, schelpdieren, volkoren granen, zuivel en noten. Een zink supplement helpt je om dagelijks voldoende zink binnen te krijgen. Op deze manier kan het de afweer van je lichaam ondersteunen en bijdragen aan een goede weerstand.

De supplementen waar de topteams voor kiezen

Onder ondere de renners en rensters van Team Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck, Team SD Worx, Bahrain Victorious, Israel Premier-Tech en voormalig winnares van de Amstel Gold Race Katarzyna Niewiadoma, vertrouwen op de supplementen van Virtuoos.

De voedingsexpert van Team Jumbo-Visma legde ons uit hoe ze bij hun renners supplementen inzetten. “Als extra ondersteuning op de basis maken we gebruik van specifieke supplementen. Hiervoor gebruiken we de producten van Virtuoos. Een belangrijk supplement voor onze renners is Vitamine D3. Gedurende de herfst en winter kunnen we in Nederland weinig tot geen vitamine D aanmaken. Via een supplement kun je de status van deze vitamine in je lichaam handhaven. Aanvullend maken we gebruik van Zink Gold en Vitamine C1000 Gold. Zeker wanneer een renner aan voelt komen dat hij ziek begint te worden.”

1 Vitamine C geeft extra weerstand bij lichamelijke inspanning bij een dagelijkse inname van 200 mg naast de aanbevolen dagelijkse inname van vitamine C.