Deze renners van Lotto Soudal zijn al zeker van de Giro en Vuelta dinsdag 23 juni 2020 om 19:11

Lotto Soudal heeft vandaag zijn Tourselectie gecommuniceerd met de buitenwereld, maar de Belgische formatie kijkt ook al naar de Giro d’Italia en Vuelta a España. Zo hoopt Caleb Ewan ook in de Giro voor ritzeges te sprinten.

De Australiër krijgt net als in de Tour steun van Jasper De Buyst en Roger Kluge. Lotto Soudal hoopt vooral de nodige dagsuccessen te boeken, maar heeft met Carl Frederik Hagen ook een mogelijke troef voor het klassement. De 28-jarige Noor, die zich opmaakt voor zijn eerste Giro, eindigde vorig jaar knap als achtste in de Vuelta.

Met Kobe Goossens (24) en Matthew Holmes (26) maken nog twee renners hun Girodebuut. Sterker nog, voor beide renners is het de eerste keer dat ze zullen uitkomen in een drieweekse rittenkoers. Holmes wist eerder dit seizoen al te verrassen door de koninginnenrit van de Tour Down Under te winnen, met aankomst op Willunga Hill.

Lotto Soudal zal nog twee renners moeten selecteren voor de Giro. De WorldTour-ploeg heeft ook al vijf namen op papier voor de Ronde van Spanje. Rasaanvaller Thomas De Gendt zal na de Tour ook nog zijn opwachting maken in de Vuelta. Hij krijgt het gezelschap van Sander Armée, Tosh Van der Sande, Tomasz Marczyński en Harm Vanhoucke.

Renners die zeker zijn van de Giro d’Italia (3-25 oktober)

Jasper De Buyst

Caleb Ewan

Carl Frederik Hagen

Kobe Goossens

Matthew Holmes

Roger Kluge

Renners die zeker zijn van de Vuelta a España (20 oktober-8 november)

Sander Armée

Thomas De Gendt

Tomasz Marczyński

Tosh Van der Sande

Harm Vanhoucke